Vi må ikke glemme Beirut

Menneskene jeg skriver om, mistet nesten alt 4. august.

Rundt 180 mennesker omkom og 6000 ble skadet i den massive eksplosjonen som rammet Libanons hovedstad 4. august. Nærmere 300.000 mennesker mistet sine boliger. Foto: Hussein Malla, AP / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Florence Massena Bergen, tidligere frilansjournalist i Libanon

Da jeg reiste til Beirut første gang i 2012, ante jeg ikke at jeg året etter skulle dra tilbake og bo der i seks år.

Jeg fikk tid til å gå i byens gater, til å danse på pubene, spise på kafeene, gå i gallerier og besøke venner.

Beirut er byen der hjertet mitt ble knust, men også byen der jeg møtte mitt livs kjærlighet. Byen der jeg ble journalist, der jeg vokste som menneske.

Florence Massena har bodd i Bergen siden 2018 Foto: Privat

Mesteparten av tjueårene mine tilbrakte jeg i denne byen; jeg lærte og feilet, utviklet empati og kjente sorg over livssituasjonen til noen av menneskene jeg ble kjent med.

Men jeg møtte også mange som fylte meg med håp for Libanons fremtid: Hjelpearbeidere, aktivister, kunstnere og andre med kjærlighet og visjoner for byen og landet.

Den 4. august ble ikke bare byen ødelagt. Alt jeg hadde kjent, forsvant som i et lynnedslag. Menneskene jeg skriver om, mistet nesten alt.

De har fått arr som vil minne dem om dette øyeblikket resten av livet.

Situasjonen i Libanon var desperat før eksplosjonen. Nå fins det knapt ord for å beskrive hvordan det er der i dag. Jeg snakker med folk og prøver å fatte hva de har vært gjennom, hva de gjør nå og hva som vil skje med dem.

Jeg vet at de er ute i gatene hver dag og deler ut mat og vann til de mest trengende. At de hjelper å rydde gatene og fjerne glass og skrap. At de samler inn penger for å hjelpe enkeltpersoner, organisasjoner eller virksomheter, og at de kjemper nok en utmattende kamp mot desperasjonen som sakte fester grepet.

I Beirut er det rett og slett ingen hjelp å få fra regjeringen. Folk må klare seg selv. Hvis ikke dør de, eller mister alt håp.

Men det skal det libanesiske folket ha: De kan handle og organisere seg selv bedre enn jeg har sett i noe annet land jeg har vært i.

Jeg skal ikke gå så langt at jeg sammenlikner dette folket med en Fugl Fønix som reiser seg fra asken, for uttrykket er utslitt og oppbrukt. Men folk er rett og slett sinte for å ha blitt holdt i mørket så lenge, for at de ikke har fått beskyttelse og nå ikke engang får hjelp eller støtte.

Igjen, de eneste de kan stole på, er seg selv og hverandre.

Det eneste jeg kan gjøre fra Norge, er å sende penger til venner og organisasjoner, slik så mange andre rundt om i verden har gjort. Men nyhetshjulet spinner raskt. Snart kommer vi bare til å snakke om valget i USA og glemme det som skjer i dette lille landet.

Et lite land, men fylt av mennesker med store hjerter.

4. august ble ikke bare en by ødelagt, men det gikk hull på en stor Midtøsten-byll. Dype arr og grov korrupsjon kom til syne i byen der jeg så ofte har danset til solen sto opp.

Vi må ikke glemme Beirut.