Nei, jeg ber dere ikke om å bryte taushetsplikten

Vi ber ikke om detaljopplysninger eller navn, men om generell informasjon som kan opplyse befolkningen.

Selv om Helse Bergen sier de er opptatt av åpenhet og samarbeid med mediene, opplever ikke vi som jobber i mediene at det stemmer, skriver Sturla Dyregrov. Foto: TV 2

Debattinnlegg

Sturla Dyregrov Programleder TV 2 Nyhetene

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander skriver i sitt svar til mitt innlegg om informasjonsdelingen ved Haukeland universitetssjukehus at «Dyregrov vil at sykehuset skal gi ut sensitive personopplysninger om tilstanden til dine nærmeste mens de svever mellom liv og død på intensivavdelingen».

Videre skriver han at jeg etterlyser «kjønn, alder, bosted, arbeidsplass og reiserute for hver enkelt pasient som kommer til Haukeland, for å få behandling for covid-19».

Hvor Vigander har dette fra, vet ikke jeg, og alle som leser innlegget mitt kan se at dette ikke medfører riktighet. Tvert imot skriver jeg det motsatte, her ordrett fra innlegget mitt: «Vi ber ikke om detaljopplysninger eller navn, men om generell informasjon som kan opplyse befolkningen».

Hovedbudskapet mitt er altså at det burde være mulig å kommunisere ut enkelte generelle ting av samfunnsmessig betydning uten å oppgi sensitive personopplysninger.

Jeg ber ikke om, og vil selvsagt heller ikke, at sykehuset skal bryte taushetsplikten. Jeg er ikke ute etter å grafse. Jeg ber imidlertid om at kommunikasjonsavdelingen får lov til å ta mer aktive valg, når det gjelder å vurdere hvilken informasjon som er sensitiv og ikke.

Bryter man personvernet om man svarer på om en anonym covid-smittet person har vært i utlandet? Eller om en pasient er hjemmehørende i Vestland fylke? Ved å si at dette er en alvorlig ulykke?

For folk som har lest hva jeg egentlig skrev – og svaret fra Vigander – bør det være enkelt å skjønne hvorfor vi i mediene opplever at Vigander ikke er særlig interessert i å samarbeide med oss. Svaret fra kommunikasjonsdirektøren understreker nettopp det mange av oss journalister mener er problemet.

Nemlig at det fremstår som om de som styrer kommunikasjonsavdelingen ved Helse Bergen og Haukeland Universitetssjukehus, ikke ser nyanser. De ser på dette med svart-hvitt øyne: At de enten må levere ut sensitive opplysninger, eller si «ingen kommentar».

Jeg vil igjen understreke at jeg, og vi i mediene, har stor respekt for jobben ansatte ved Haukeland universitetssjukehus gjør, og jeg er helt enig med Vigander i at samarbeidet mellom Helse Bergen og mediene må bygge på kunnskap og gjensidig respekt for at vi har ulike roller.

Problemet er bare at selv om Vigander understreker at han er opptatt av åpenhet og samarbeid med mediene, opplever ikke vi som jobber i mediene at dette stemmer. Og således kan man trygt si at samarbeidet ikke fungerer optimalt.