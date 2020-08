Kunne det vært noe å si til studentene dine, rektor?

Jeg husker hva min gamle gymlærer sa.

Publisert Publisert Nå nettopp

Festene var mange i Bergen sentrum under fadderuken. Foto: Paul Amundsen

Debattinnlegg

Geir Jarle Eriksen Bergen

Jeg ser i BT 18. august at en familie på Møhlenpris måtte flytte på hotell under fadderuken. Jeg ser også at Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, sier at man må ta hensyn til hverandre.

Mener rektor med dette utsagnet at vi som ikke fester og spiller høy musikk klokken tre om natten, må ta hensyn til dem som gjør det? Det skulle vært artig å få vite.

Selv gikk jeg gikk på Rothaugen skole i 1965. Der hadde vi en gymlærer som lot oss få spille fotball på Mulebanen, når været tillot det. Ofte sa han til oss elever at vi kunne gå opp i forveien, så skulle han komme etter. «Men nå må dere ikke bråke, for husk at dere går igjennom et boligstrøk,» sa han.

Kunne det vært noe å si til studentene dine, Olsen? Jeg bare spør.