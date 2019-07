Vi løser ikke klimakrisen med tvang

Thor Haakon Bakke viser at vi må greie det grønne skiftet uten Miljøpartiet De Grønne.

TRENGER PENGENE: Velferdsstaten vår er avhengig av pengene som skapes langs norskekysten, skriver innsenderne. Fra venstre: Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H); Emma Ingeborg Tveit Erlandsen, bystyrekandidat (Bergens Unge Høyre); Marte Leirvåg, bystyrekandidat (H).

Liv Kari Eskeland

Marte Leirvåg

Emma Ingeborg Tveit Erlandsen

Miljøpartiet De Grønne kan få stor innflytelse etter høstens valg. De ligger på vippen i Bergen, og sitter allerede i byråd i Oslo. Men vi løser ikke klimakrisen med tvang og utviklingsstopp. Derfor er MDGs oppslutning dårlig nytt for teknologiutvikling og et bærekraftig velferdssamfunn som skal utvikle de næringene vi skal leve av i fremtiden.

Det er på tide å snakke høyt om venstresiden i norsk politikk.

I et innlegg i BT fredag 5. juli hevder MDGs førstekandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, at «Høyre ikke har noen planer om at Norge skal gjøre sitt for å stanse klimakrisen». Det er en merkelig påstand. Dagens regjering styrer på den mest klimaambisiøse regjeringsplattformen i norsk historie.

Bakke har rett i at det ikke er bra nok når norske klimagassutslipp ikke gikk ned i 2018. Men Norge er et lite land, og vi må samarbeide på tvers av grenser for å ta de store takene. Likevel kritiserer han statsministeren for å trekke frem viktigheten av bindende, internasjonale klimaavtaler i sin tale til klimastreikende ungdommer.

En ting er helt sikkert: Norge løser ikke klimakrisen alene. Vi må samarbeide med andre land for å finne de beste grønne løsningene for fremtiden.

ARBEIDSGIVER: Over 200.000 mennesker jobber direkte eller i nær tilknytning til olje- og gassektoren i Norge, skriver innsenderne. Bildet er fra installasjonen av en ny oljeplattform på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, 140 km vest av Stavanger. byoutline Nerijus Adomaitis / NTB Scanpix

Forskjellen på Høyre og MDG er at vi har virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Det jobber over 200.000 mennesker direkte eller i nær tilknytning til olje – og gassektoren i Norge. Velferdsstaten vår er avhengig av pengene som skapes langs norskekysten. Og uten disse menneskene, denne næringen og politikere som forstår at vi må skape før vi kan dele, kan vi se langt etter det grønne skiftet.

Teknologiutvikling skal gjøre det som er klimafiendtlig i dag, klimavennlig i fremtiden. Uten dem som skaper velferden vår i dag, greier vi aldri å omstille norsk økonomi til å skape grønnere og mer klimavennlige næringer i fremtiden.

Vi løser ikke klimakrisen ved å bruke tvang. Vi løser den ved å ha langsiktige løsninger, gjøre det rimeligere å velge miljøvennlig, styrke kollektivtilbudet og bygge grønn infrastruktur i hele landet. Vi når klimamålene ved å jobbe sammen med næringen og privat næringsliv, samt å gi innbyggerne et bedre og mer miljøvennlig alternativ i hverdagen.

Det er da vi greier det grønne skiftet, og det er slik vi skaper nye næringer som velferden vår kan tuftes på i fremtiden. Det er synd at vi må greie omstillingen av norsk økonomi uten MDG.

