Ikke bevist at Russland sto bak giftangrepet

Hvordan stoffet kan fremstilles, er kjent.

Tendensiøs fremstilling av kjemiske analyser bidrar til å svekke demokratiet, mener Leiv K. Sydnes. Foto: SPUTNIK / X02440

Debattinnlegg

Leiv K. Sydnes Professor emeritus, kjemi, UiB

Nok en gang har en kjemisk forbindelse, som ifølge Kjemivåpenkonvensjonen er forbudt å lage, lagre og anvende, blitt brukt i forsøk på å ta livet av en russisk opposisjonell. Denne gang Aleksej Navalnyj.

Som ventet har dette ført til økt spenning mellom Russland og Nato, og trusler om boikott. Men dessverre ser vi enda en gang at de kjemiske analysene, som utvetydig viser at angrepet skjedde med nervegiften Novitsjok, blir tendensiøst presentert når politiske reaksjoner skal legitimeres.

Slik praksis er svært uheldig, for det bidrar til å svekke det upartiske faktagrunnlaget demokratiske samfunn ønsker at beslutninger skal tuftes på.

Analysene ble utført på førsteklasses vis i Tyskland, og resultatene ble forbilledlig lagt frem av tyske myndigheter. De nøyde seg med å si hvilket stoff som var brukt, uttrykke bestyrtelse over at Navalnyj var offer for angrep med et kjemisk våpen i Russland, og i sterke ordelag oppfordre den russiske regjeringen til å forklare hvordan dette kunne skje.

Men det gikk ikke lang tid før det fra flere hold ble hevdet at nervegiften var av militær kvalitet og bare kan lages og skaffes til veie av den russiske stat og deres hemmelige tjenester. Dette er ikke riktig.

Novitsjok er ikke et militært kjemikalie, hvordan stoffet kan fremstilles er kjent, og kompetente kjemikere med tilgang på de nødvendige ingrediensene og det utstyret som trengs, kan gjøre jobben.

Å si at det er bevist at russiske myndigheter står bak angrepet er derfor ikke riktig.

Men hvis det ikke er russiske myndigheter som står bak, har Russland i realiteten blitt utsatt for et kjemisk angrep av ukjente angripere. Det burde landet umiddelbart har rapportert til Organisasjonen for bekjempelse av kjemiske våpen (OPCW), som på anmodning raskt ville ha sendt toppspesialister for å bistå russerne i arbeidet.

Det skjedde ikke, og det er svært tankevekkende.