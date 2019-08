Jeg frykter at flere aleneforsørgere må si ja til nattevakter

Foreldre bør være de som legger barna sine, ikke det offentlige.

NATTÅPNE BARNEHAGER: Det som virkelig gir fleksibilitet for barnefamiliene, er at arbeidsgiver tilpasser seg, mener Håkon Pettersen i KrF. (Illustrasjonsfoto) Shutterstock

Håkon Pettersen byrådslederkandidat for Bergen KrF

For mindre enn 40 minutter siden

Det er ikke nytt at KrF og Venstre er uenig i deler av familiepolitikken. Vi var for eksempel rykende uenig i tredelingen i svangerskapspermisjonen, som Venstre var for.

Venstre tar til orde for døgnåpne barnehager i Bergen. Torsdag rykket BT ut med støtte til forslaget. Det forundrer meg at BT mener samfunnet skal erstatte et turnusproblem ved å innføre et nytt.

Forslaget til Venstre bryter med premisset om at barnehagen er en læringsarena, og ikke bare et sted barna oppholder mens foreldrene jobber. Jeg har selvsagt forståelse for at det for mange kan være vanskelig å få kabalen til å gå opp, men virkemiddelet er helt feil.

STEMMER MOT: Håkon Pettersen i KrF vil ikke ha døgnåpne barnehager i Bergen. Tor Høvik

Hvis kommunen oppretter døgnåpne barnehager for å løse turnusproblemer i helsesektoren, vil det resultere i økt behov for nye turnusyrker. I tillegg er jeg skeptisk til at en slik løsning er til barnas beste. Foreldre bør være de som legger sine barn, ikke det offentlige.

I dette tilfellet bør arbeidslivet tilpasses familien, ikke motsatt. Det innebærer at ordninger med turnusfritak må vurderes for aleneforsørgere i enkelte faser. Nasjonalt har KrF gått inn for en ordning om lovfestet rett til at enslige foreldre med barn under skolealder skal slippe nattarbeid.

BT har rett i én ting – KrF mener foreldre kjenner sine familier best. Det er nettopp derfor jeg er skeptisk til døgnåpne barnehager. Fleksibiliteten til mor eller far blir ikke større.

Jeg frykter i stedet at flere aleneforsørgere må si ja til nattevakter, selv om de ikke mener det er barnets beste. Det som virkelig gir fleksibilitet for barnefamiliene, er at arbeidsgiver tilpasser seg.

Publisert 26. august 2019 10:29