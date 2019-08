Her er oppskriften.

KLIMAKAMPEN VIKTIGST: De andre partiene som sier at de er for Åsane-banen, er veldig sure på oss for det, skriver Rødt-politikerne Torstein Dahle og Sofie Marhaug. Silje Katrine Robinson / Marita Aarekol

Bybane til Åsane er et svært viktig prosjekt både klimapolitisk og samfunnsmessig. Det er tragisk at mange av partiene opptrer på en måte som kan ta knekken på hele prosjektet.

Oppskriften for å knekke Åsanebanen kommer her:

Sørg for at ditt parti på Stortinget stemmer mot Rødts forslag om ditt parti på Stortinget stemmer mot Rødts forslag om 100 prosent statlig finansiering . Baneprosjekter (tog, T-baner og bybaner) krever svære anleggsinvesteringer i starten, men er relativt sett billige å drive og har lang levetid (50–60 år).

Slike langvarige og samfunnsmessig viktige prosjekter egner seg særlig godt for statlig finansiering. Pass på at folk ikke blir klar over det, for da vil de kanskje kreve at staten skal betale alt, og da ville jo staten få merutgifter på nesten 0,03 prosent av statsbudsjettet hvert år i 20 år.

Pass på å legge opp en finansieringsplan, som sender regningen for halvparten av den svære investeringen til dem som tilfeldigvis bor i dette området de nærmeste 20 år, som er en brøkdel av anleggets levetid.

Sørg for å basere denne finansieringen på bompenger. Bypakke Bergen forutsetter 20 milliarder kroner i bompenger, hvorav ni milliarder forsvinner i administrasjon, innkrevingskostnader, renter og avdrag på gammel bybanegjeld. Bare elleve milliarder går til selve prosjektene.

Inngå en avtale for 20 år, med én milliard i bompenger hvert år fra 2018 til 2037, slik at du binder bergensområdet til ikke å redusere privatbilismen før i 2038. Klimapolitisk hull i hodet, men hva gjør man ikke for å verne stortingsrepresentantene i eget parti mot å ta nødvendig ansvar?!

Sett opp en haug med ekstra bompengestasjoner for å få inn disse 20 milliardene, hvorav altså en god del går rett ut av vinduet. Sørg gjerne for at du rammer folk som ikke har mulighet til å unnslippe, fordi annet transporttilbud ikke finnes der, eller er altfor dårlig.