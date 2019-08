Ja, klart vi vil ha bybane til Åsane! Men har vi råd?

Det er på tide å jobbe for bærekraftige miljøtiltak, som ikke krever summer mange land bare kan drømme om.

DYRT: Burde man ikke heller spørre om man vil ha bybane til Åsane dersom man må betale for eksempel 500 kroner billetten? spør Cesilie Tveit i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Cesilie Tveit 2. kandidat Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

For mindre enn 2 timer siden

Mediene stiller stadig spørsmål om folk vil ha bybane til Åsane og Fyllingsdalen. Ja, klart vi vil ha!

Når skal vi begynne å sette prislapp sammen med dette spørsmålet? Burde man ikke heller spørre om man vil ha bybane til Åsane dersom man må betale for eksempel 500 kroner billetten?

Ville man også da svare «vil ha»? Billetten må faktisk betales av noen.

I en husstand må man ha et bevisst forhold til hva ting koster, og hvordan de skal betales. Det kan virke som om vi har distansert oss fra dette i offentlig forvaltning. Her kan man tilsynelatende sette i gang dyre prosjekter og finne ut i etterkant hvordan dette skal finansieres, for så å sende regningen til vilkårlige bilister, eldre, enslige, småbarnsfamilier og de som skal utføre frivillig arbeid.

Når skal man stoppe opp og faktisk gjøre prioriteringer ut fra pengene vi har til rådighet?

Vi er vel alle enig om at vi må ha et stort fokus på miljøet, og at det haster.

Norge ønsker å være et foregangsland innen miljø. Vi vil gå foran som et godt eksempel og vise hvor flink vi er til å satse på miljøvennlige tiltak. Men det vi sier er at satsing på miljøet bare kan skje dersom vi har mye penger. For med penger kan vi bygge bybane, kjøpe Tesla, bygge sykkelstier og gangstier.

Hvilket signal sender vi da til land som virkelig har utfordringer med både miljø og økonomi?

Dersom vi alle virkelig vil gjøre noe for miljøet, trenger vi å fokusere på holdningene våre. Jeg etterlyser debatten om alternativer til dyre miljøprosjekter. Miljøvennlige hurtigbåter, bildeleordninger, miljøvennlige busser som umiddelbart kan settes i drift.

Om vi alle samkjører en gang i måneden og tar bussen til jobb en gang i måneden, hadde vi sett en stor endring i biltrafikken uten å tømme lommebøkene våre.

Er ikke det på tide å jobbe for bærekraftige miljøtiltak, som ikke krever summer mange land bare kan drømme om? Er det bærekraftig med tiltak som bare vil kreve mer og mer penger?

Publisert 30. august 2019 06:49