Bruk offentlig innkjøpsmakt til å sette klimakrav

Slike krav vil bidra til høyst nødvendig omstilling i næringslivet.

Strategisk bruk av innkjøpsmakt kan både gi bærekraftige og klimavennlige løsninger, skriver Dag Rune Olsen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Dag Rune Olsen Rektor, Universitetet i Bergen

Norge skal bli klimanøytralt innen 2030. Det er regjeringens ambisiøse målsetting. Men da holder det ikke å sette krav til andre. Også offentlig sektor må kutte solid i egne utslipp av klimagasser.

Store deler av utslippene fra offentlig virksomhet er knyttet til innkjøp av varer og tjenester. Offentlige institusjoner kan redusere sitt CO₂-avtrykk vesentlig gjennom å stille strengere krav til leverandørene.

I tillegg vil slike krav bidra til høyst nødvendig omstilling i næringslivet.

Under World Economic Forum i Davos nylig påpekte professor Mariana Mazzucato, University College London, at offentlige investeringer ofte er mer fokusert på pris enn omstilling til CO₂ -nøytralitet. Det er beklagelig, ettersom tydelig og offensiv offentlig innkjøpspolitikk kan bidra til klimavennlige og bærekraftige løsninger.

Hvert år kjøper det offentlige her hjemme varer og tjenester i det private markedet for flere hundre milliarder kroner. Det gir innkjøpsmakt, dersom en velger å bruke den.

En rapport om bærekraftige innkjøp fra FNs miljøprogram forteller at mange land alt har iverksatt innkjøpspolitikk for mer bærekraftige og klimavennlige statlige innkjøp. Også norsk forskrift åpner for dette.

Offentlige institusjoner skal «legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger», og «kan stille miljøkrav» knyttet til leveransen.

At det offentlige «kan stille miljøkrav» er en begynnelse, men kan vi være mer offensive og lære av det private næringsliv?

Bærekraftsminister Nikolai Astrup kan bli den statsråden som bruker innkjøpsmakt til å utvikle en bærekraftig og klimavennlig offentlig sektor, skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Berit Roald/Scanpix

Fjordkraft krever av alle sine leverandører at de skal være klimanøytrale og kunne dokumentere dette. For det fikk de FNs bærekraftspris under klimatoppmøtet i Katowice i 2018.

Sparebanken Vest har latt seg inspirere og krever full klimanøytralitet av alle sine leverandører innen utgangen av året. Under Arctic Frontiers, nordområdenes Davos-møte, sa sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, i januar at klimavennlige løsninger tiltrekker seg investorer.

Det er altså ikke slik at med klimakrav, forsvinner leverandørene. Snarere kan strategisk bruk av innkjøpsmakt både gi bærekraftige og klimavennlige løsninger, og nye næringslivsinvesteringer.

Forutsetningen er vilje til å utøve innkjøpsmakt. Statens innkjøpssenter inngår og forvalter avtaler i sivil statlig sektor. Fellesavtaler er bindende for alle statlige sivile institusjoner. Slik representerer Statens innkjøpssenter offentlig innkjøpsmakt.

Like før de siste endringene i regjeringskabalen, fikk statsråd Nikolai Astrup ansvar for FNs bærekraftsmål. Det er et område hvor han har vist personlig engasjement. Ansvaret for disse har han med seg inn i sin nye ministerpost.

Som statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er han i tillegg ansvarlig for den offentlige anskaffelsespolitikken. Astrup tar forhåpentligvis med seg sitt engasjement for bærekraft inn i sin nye rolle, og iverksetter vesentlig mer offensive klimakrav når kontrakter for flere hundre milliarder offentlige kroner skal inngås.

Da kan Astrup til å bli den statsråden som brukte innkjøpsmakt til å utvikle en bærekraftig og klimavennlig offentlig sektor.