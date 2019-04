Prioriterer byråkrati over menneske

DEBATT: Kvifor leggje ned eit tilbod som har fungert så godt som trimgruppa for kreftsjuke?

BRUKARMEDVERKNAD: Brukarane bør få vere med i drøftingane på førehand, ikkje berre verte presentert noko som alt er opp og avgjort. Det er ein veldig dårleg strategi for ein skikkeleg dialog, skriv innsendaren. Foto: SJUR BRAATEN

Synnøve Gjermundsnes Kreftpasient, Bergen

Ei gruppe personar med alvorleg kreftsjukdom har fått vite at treningstilbodet ved Lærings- og Mestringssenteret på Årstad «etter evaluering og grundig vurdering» blir lagt ned i vår.

Synnøve Gjermundsnes. Foto: Picasa

Ein skulle då tru at denne evalueringa ikkje var særleg positiv. Tvert imot! Det har vore eit tilbod som har vore svært vellukka, og som har vore viktig for deltakarane. Er det då den «grundige vurderinga» som gjer at ein har kome til den konklusjonen som blir presentert? Ingen av brukarane har i alle fall vore involverte.

Dette er tilsynelatande ikkje eit tilbod som spesialisthelsetenesta skal drive med, det bør vere kommunens ansvar. Ein legg altså ned det som ligg på Årstad, og viser gruppa til eit tilbod i Fyllingsdalen eller noko som med tid og stunder kanskje kan bli brukbart på Danmarksplass.

Vardesenteret sitt tilbod på Haukeland er avgrensa til seks månader, fordi det helst er tilpassa personar som kan rehabiliterast og bli friske, og er difor ikkje høveleg for oss. Vi kan pr. i dag ikkje rekne med å bli friske att. Ser vi på kor lang tid det tek å etablere noko nytt i Bergen kommune kan vi nok rekne med at ingen i denne gruppa får oppleve det.

Brukarane bør få vere med i drøftingane på førehand, ikkje berre verte presentert noko som alt er opp og avgjort. Det er ein veldig dårleg strategi for ein skikkeleg dialog. Det må vel òg vere viktig å få sett ei sak frå flest mogelege synsvinklar?

Fleire i gruppa har vore informantar på eit undervisningsopplegg for legestudentar, som mellom anna tok føre seg korleis ein skal kommunisere med pasientar på ein god og konstruktiv måte. Kanskje kunne gruppa ha noko nyttig å formidle til dei administrativt tilsette og.

«Never change a winning team» er det noko som heiter. Teamet på Årstad er ei godt samansveisa gruppe som finn ekstra styrke i å kjenne kvarandre, etter fleire år saman, og med god hjelp av flinke fysioterapeutar. Men det er dette administrasjonen no gjer, forandrar noko som har fungert veldig godt.

Det ser ut som at helseføretaka har lagt ut på ein «tur» utan heilt å vite kva som skulle vere målet. Etter ei stund står ein kanskje framfor ei skummande elv og oppdagar at det er på den andre sida ein skulle ha vore! Og dermed let administrasjonen dei byråkratiske strukturane vere viktigare enn menneska.

Men: Det er inga skam å snu. Av og til kan det vere det absolutt klokaste. Det har eit liv med tallause turar til fjells og på sjøen lært meg.

