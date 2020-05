Man må tenke nytt om handel i sentrum

Dersom dagens kjøpesentereiere ikke griper sjansen, bør de møte konkurranse.

Verken de fysiske eller organisatoriske gamle bergenske handelshusene klarte å følge med på utviklingen fra 1970-og 80-tallet, skriver Torbjørn Wilhelmsen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Torbjørn Wilhelmsen Daglig leder, Wikos

BT har den siste tiden hatt flere gode innlegg om utviklingen av Bergen sentrum. BTs Jens Kihl er opptatt av at bergenserne må handle i sentrumsbutikkene, mens Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest er opptatt av at vi må benytte kulturtilbud, underholdning og det rikholdige serveringstilbudet. Jeg er ikke uenig i noe av dette, men vil peke på et viktig tillegg.

Bergen er bygget på handel. Av alle slags varer. De gamle bergenske handelshusene – verken de fysiske eller de organisatoriske – klarte ikke å følge med på utviklingen fra 1970-og 80-tallet. Nå har vi kun ett nasjonalt handelshus med utgangspunkt i Bergen igjen. Jeg skal la Bergens handelshistorie ligge og kun trekke frem ett element som stadig har relevans.

Torbjørn Wilhelmsen Foto: Privat

Handel avler handel. Et uttrykk for dette er klynger av bilforretninger som lokaliseres i samme område. Det samme kan man si om kjøpesentre. Men dagens kjøpesentre synliggjør noen strukturelle utfordringer som slår rett inn i spørsmålet om detaljhandelen i Bergen sentrum.

Marginene i varehandelen har gradvis krympet. Konkurranse presser prisene, men også kostnadene har økt. Lønn til ansatte følger tariffer, mens leiekostnadene er fullstendig markedsbaserte. Utleie av butikklokaler har blitt et enormt marked, dominert av profesjonelle investorer.

Leiekontraktene er selvsagt forskjellige, og grunnprisen pr. kvadratmeter varierer. Men samlet sett utgjør «pakken» opp mot 30 prosent av omsetningen, blir det hevdet i Dagens Næringsliv. Mange butikker som sliter, peker nettopp på høye leiepriser som den faktoren i kostnadsbildet de ønsker å gjøre noe med.

Dersom gårdeiere ikke senker sine avkastningskrav og forventninger om inntjening, mener jeg vi må skape nye arenaer for detaljhandel.

Kjøttbasaren er et historisk eksempel på den type handelskonsept Torbjørn Wilhelmsen tar til orde for. Foto: Paul S. Amundsen

Kjøpmenn kan gå sammen og utvikle basarkonsepter, hvor investering i handelsarealet ikke er basert på en forretningsmodell om maksimal avkastning på grunnflaten.

Her kan det være plass til faste butikker og «pop up-butikker», som kun skal være der en kort tid. Her er det varedemonstrasjoner og endog pruting kan forekomme – eller ønskes.

Vi har historiske eksempler i Bergen på nettopp dette. Kjøttbasaren på Vetrlidsalmenning var en handelsarena for en rekke slaktere, og alle visste at her var det ferske varer å kjøpe – til nettopp markedspris. Fisketorget fungerte på samme måte, bare ute.

Detaljhandelen må tenke i nye konsepter, hvor selve handelen står i fokus og ikke inntjeningen på arealet. Hvis du har besøkt basaren i Istanbul, glemmer du det aldri. Selv Julemarkedet på Festplassen viser hvor magisk handel kan være. Det er en kjempesuksess.

Bergen sentrum får en unik mulighet til å trekke flere kunder, hvis flere finner sammen og etablerer markedsplasser med overraskende vareutvalg og butikkonsepter.

Dersom dagens kjøpesentereiere ikke griper sjansen, bør de få konkurranse fra andre med nye og forfriskende forretningsmodeller. Som nisjebutikken i Gågaten skriver på en plakat: «Hvis du vil ha butikker i sentrum, så må du handle i dem.»