Vindkraftbransjen er ikke korona-profitører

Vi ba heller ikke om «særbehandling».

Publisert Publisert Nå nettopp

Andreas Thon Aasheim i Norwea reagerer på at bransjen nærmest fremstilles som koronaprofitører. Foto: Norwea

Debattinnlegg

Andreas Thon Aasheim Spesialrådgiver NORWEA

Tidligere letekoordinator for Exxon, nå fagsjef i Motvind, Sveinulf Vågene, går langt i å omtale vindkraftbransjen som koronaprofitører i BT 27.03. Leseren får selv bedømme hvem som kommer dårligst ut av det.

På noen få uker har landet stoppet fullstendig opp. Millioner av nordmenn lever i større eller mindre grad av isolasjon, flere hundre tusen har blitt permittert.

I vår felles kamp mot det dødelige viruset, må vi alle trekke sammen, samtidig som vi må ha et blikk på livet etter krisen. Akkurat nå står en lang rekke selskaper med ryggen mot veggen, og kjemper sin livs kamp mot konkurs.

Les også Så mange permitteres i vest. Se BTs oppdaterte bedriftsoversikt

Regjering og storting har vedtatt krisepakker på flere hundre milliarder kroner: Det er med dette bakteppet vi i Norwea har sendt forespørselen til våre myndigheter: Vi ønsker å bidra, der vi kan.

Det som faller oss tyngst for brystet, er at vi aldri har bedt om noe generelt unntak for vindkraft. Vi har bedt om, og sammen med ni andre næringer fått, er unntak som gjør det mulig å holde hjulene i gang.

Byggingen av nye vindkraftverk er ikke samfunnskritisk virksomhet, det er ikke derfor vi har fått unntak fra innreiseforbudet. Nødvendig vedlikehold av eksisterende kraftverk samt kraftnett, er derimot det, og vi håper alle er enige i at å holde kraftsystemet ved like er samfunnskritisk.

Les også Havvind-testing i Rogaland får 290 millioner kroner av EU

Vi er glade for at Justis- og beredskapsdepartementet har gitt en rekke næringer unntak fra innreiseforbudet for arbeidskraft, oss inkludert.

Vi tar smittevern på aller største alvor, samtidig er vi stolte av å bidra til å både holde hjulene i gang, og skape arbeidsplasser i en historisk krevende tid for landet.

Da er det trist at enkeltaktører som Vågene forsøker å slå politisk mynt på den krisen vi står midt oppe i.