Gründer: – Nå raser det ut noen jernbanestrekk i døgnet, før kranglet vi i tiår om noen meter.

Tone Rønning Vike ønsker at Norge i stedet isolerer de smittede og syke, de gamle og de med alvorlige underliggende sykdommer.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Tone Rønning Vike har startet reiselivsbedriften 292 Aurland. Nå er hun redd for at alt går i knas. Foto: Elias Dahlen

Debattinnlegg

Tone Rønning Vike

Ok, da kommer jeg som aldri har stemt på høyresiden krypende ut av skapet. Ikke som Bolsonaro, selv om jeg er klar over at det er lett å ty til karakteristikker, men rett og slett for å si: Kan det finnes andre løsninger for å stanse spredningen av koronaviruset på enn å sende snart 500.000 nordmenn ut i arbeidsledighet? Legge livsverk og hjørnesteinsbedrifter i grus? Må man stenge ned alt? Selv i bygder der det ennå etter sigende ikke er ett eneste smittetilfelle?

I dag leste jeg at vi kanskje kan ha hatt viruset, men «symptomene er så små at du egentlig ikke vet det». Jeg vet selvsagt at noen blir veldig syke, det har vært mange nok saker, jeg vet at viruset tar liv, og jeg vet at de eldre og de blant oss med underliggende sykdommer har høyere risiko for å dø. Det er derfor vi er villige til å bli med på «dugnaden», selv om den er noe skeivfordelt.

Les også Koronapodden: Hva skjer når vi åpner samfunnet igjen?

Var det noen som forrige helg leste samfunnsmedisinerne Tonje Braaten og Eiliv Lund ved UiT i DN med følgende overskrift: «Koronaepidemien synes ikke å true den norske befolkningens helse»?

Nedstengningen av Norge og de mest inngripende tiltak i fredstid kom blant annet fordi myndighetene ville unngå å komme i samme situasjon som Italia. For en helsearbeider i akuttmottak som mottar tusenvis av syke slik vi har sett på nyhetene, fortoner dette seg forståelig nok som en katastrofe og «krig».

Men Norge er ikke Italia. Den norske bybefolkningen er halvparten så gamle som bybefolkningen i Italia, og dette viruset rammer som kjent de eldste hardest. Vi er ikke like sosiale som italienerne, selv om vi liker å tro det, vi bor ikke oppå hverandre, og der det i Italia bor 210 i snitt pr. kvadratkilometer, bor det her til lands: 14. Det er ganske annerledes.

Vi har ikke i like stor grad av multiresistente bakterier som Italia og Spania (Norge: én prosent, Italia: 34). Disse er bakenforliggende årsaker til at så mange dør av Covid-19 i Spania og Italia. I sum: «lav dødelighet av koronavirus i Norge skyldes sosiale og medisinske særforhold som beskytter befolkningen». Ja, det sto så.

– Frykten har lammet den frie tanken, mener gründer Tone Rønning Vike. Foto: Elias Dahlen

Les også Eirik Søfteland har fått avlyst alle konserter. Men han kan fortsatt synge i begravelser.

Hvorfor sitter dere alle så stille i hver deres stue? Selv drevne pressefolk sprer frykt og unnlater å komme med fakta, som at det hvert år dør 900 i influensa i dette landet, nå er 63 døde av korona. Under influensaepidemien i 2018 døde 1400. Vi visste ikke om døden blant oss da, samfunnet gikk sin gang. Ser man disse tallene i forhold til land med større befolkning, gir dessverre de høye dødsratene mening. Er vi så fremmedgjorte døden i vårt samfunn at vi tror at vi kan stanse den?

Og hvor er venstresida? Hva med aleneforeldrene som skal drive hjemmeskole, som må skjøtte jobben sin i transport, eller butikk og ikke har hjemmekontor og en Mac til hvert barn? Hvorfor er hyttefolket quislinger når Preben Aavitsland i FHI tvert imot sier det er en god idé å stanse spredningen av viruset ved å spre folk? Får du snue og feber går det faktisk an å kjøre hjem. Hvorfor er skolene stengt når FIH satte spørsmålstegn ved effekten av det?

Les også Flaks at nordmenn er så lydige

Frykten har lammet den frie tanken, eller kan det også tenkes at Norge, der bare Danmark har flere ansatte i offentlig sektor i verden, tilpasser seg denne nedstengningen så lett fordi de fleste vet at lønnen kommer dalende, akkurat like fyldig som forrige måned, at det ikke er så vanskelig på hjemmekontoret med hjemmeskolen når du er offentlig ansatt og ikke har en bedrift du skal redde, eller miste?

Musestille og redde, men ikke stille når det gjelder å plukke opp telefonen til politiet og melde ungdommer som spiller fotball på ei løkke, eller et hyttebesøk i grisgrendt strøk der det bor to personer pr. kvadratkilometer. Dette viruset smitter også angiveri og er de engsteliges gallamiddag.

Jeg vet at alt dette er som å banne i kjerka (veldig glad for at Ola Borten Moe gjorde det i torsdagens VG og Nils Arne Eggen i gårsdagens), vet at det er å tråkke i salaten også, og det som verre er, men jeg er skremt over denne knugende enigheten om hvordan landet er stengt ned på. Skremt av at det nå dør mennesker som ikke får behandling fordi sykehusene, med god kapasitet, venter på koronasmittede. På vårt nærsykehus er det ennå ikke en eneste koronapasient så langt. Og vi bor i en koronafri kommune, tro det den som vil.

Les også En liten historie om å ta vare på hverandre

Jeg ønsker absolutt ingen døde, men jeg ønsker at vi i stedet for nedstengning isolerer de smittede og syke, de gamle og de med alvorlige underliggende sykdommer. Jeg ønsker at vi får testet oss mer slik at vi kan gjøre som Sør-Korea, ta våre forholdsregler, unngå store forsamlinger, og erkjenne at uten økonomi har vi heller ingen helsevesen.

Erna Solberg sier at «noen kommer til å miste livsverkene sine, men vi skal komme oss gjennom dette». Hvem er «vi»? Skal jeg og tusen andre med meg miste livsgrunnlaget vårt og år med nedlagt blodslit for å få gründerbedrifter opp og stå, må vi vite at denne dugnaden og den som kommer, er fattet på riktige beslutninger. Nå holder regjeringen disse rapportene hemmelig. Demokratiske prosesser er ikke så viktig lengre.

Vi er nå oppe i 400.000 permitterte og statskassen står åpen. Visste regjeringen hva de satte i gang? Var det ikke de oljepengene vi skulle bruke på generasjonene etter oljen? De vi dro opp stigen for? Nå raser det ut noen jernbanestrekk i døgnet, før kranglet vi i tiår om pengebruken på noen meter.

Les også Så mange permitteres i vest. Se BTs oppdaterte bedriftsoversikt.

Jeg har vært gründer i fem år og står for en forsvinnende liten andel av verdiskapingen i Norge, men det har verdi for meg, for familien vår, for våre ansatte, for gjestene våre, leverandørene og det skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet. Og jeg tør påstå at det bidrar til et mangfoldig Norge. 99 prosent av bedriftene i Norge er små og mellomstore.

På det personlige plan har oppbyggingen av reiselivsbedriften 292 Aurland vært en kreativ og idealistisk fest, men den har kostet både helse, penger og vett (vettet var kanskje litt begrenset før vi startet, ellers hadde vi nok aldri gitt oss i kast med dette), men mest av alt har det kostet dyrebar tid med ungene som jeg aldri får tilbake.

Endelig var vi over de fem første harde åra, der bare tre av fem gründere kommer helskinnet ut. Vi hadde begynt å ansette folk i helårsstillinger, ikke mange, men en revolusjon i forhold til de første oppstartsårene som krevde egeninnsats fra tidlig til seint. Seks av ti reiselivsbedrifter står nå i fare for å gå konkurs. Vi skal ikke bli en av dem, og jeg gir meg ikke, «eg stend eg, seddu», men jeg må vite: at det er tenkt fritt, og nok, før alt går i knas.

Innlegget ble først publisert på Facebook.