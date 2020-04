Slik bør vi spise i koronatiden

Husker vi å spise sunt og bevege oss nok, kan vi komme oss gjennom nedstengningen på en god måte.

Publisert Publisert Nå nettopp

Å finne god balanse mellom energiinntak og fysisk aktivitet er viktig, når vanlige aktiviteter som å gå på jobben og butikken faller bort, skriver Julla Dierkes. Foto: Skylines / Shutterstock

Debattinnlegg

Jutta Dierkes Professor i klinisk ernæring

I disse tider er vi bekymret for smitte, og opptatt av hvordan vi kan unngå den. I mediene leser vi at vi kan forbedre immunforsvaret vårt ved å spise de riktige næringsstoffene, spesielt vitaminer og polyfenoler, eller antioksidanter.

Men hva bør vi spise, og hva spiser vi i realiteten?

Først og fremst en klar beskjed: For vanlig friske og velernærte mennesker finnes det ingen spesifikke næringsstoffer som øker immunforsvaret.

Folk flest i Norge er velernærte. Det betyr at ekstra tilskudd av vitaminer eller plantestoffer vil ha ingen, eller liten effekt på immunforsvaret.

Forskere har riktignok funnet noen helsefremmende effekter fra polyfenoler, men ikke for immunforsvaret - og ikke fra tilskudd, men fra vanlige grønnsaker, grønn te og mørk sjokolade.

Jutta Dierkes er professor i klinisk ernæring. Foto: UiB

En myte som har holdt seg, er for eksempel at vitamin C-tilskudd kan styrke immunforsvaret. Det er gjort mange studier, men resultatene er skuffende: Vitamin C-tilskudd verken reduserer risikoen for å bli forkjølet, eller antallet dager med symptomer på forkjølelse.

Det er også et faktum at nordmenn flest spiser nok vitamin C – faktisk mer enn anbefalt mengde – og mange har allerede et høyt inntak.

Les også Guide: Slik går du ned i vekt og holder deg der

Men at det ikke finnes næringsstoffer som øker immunforsvaret, er ingen grunn til å droppe sunn mat. Også i disse krevende tidene gjelder anbefalingene fra Helsedirektoratet, som kort oppsummert er:

Fem porsjoner frukt og grønt hver dag, magre meieriprodukter hver dag, fullkorn fremfor hvitt brød, pasta og ris, og fisk to–tre ganger i uken.

En utfordring når vi har hjemmekontor eller karantene, kan være at vi spiser mer godteri og søtsaker. Fristelsene er store, og når man samtidig beveger seg lite i hverdagen, kan man fort legge på seg noen ekstra kilo – noe de fleste av oss ikke trenger!

Tall fra dagligvarebutikkene viser at salg av chips, kjeks og godteri øker. Samtidig rapporterer bedrifter som for eksempel Fitbit, om mindre fysisk aktivitet nå i koronatiden.

Les også Skiferien i Alpane enda med isolasjon på Landås. Vennegjengen var blant dei første koronasmitta i Bergen.

Å finne god balanse mellom energiinntak og fysisk aktivitet er viktig, når vanlige aktiviteter som å gå på jobb og på butikken faller bort.

Et godt råd er å bruke vann som tørstedrikk. Da unngår du mye sukker, som det er mye av i både brus og juice.

Å begrense inntaket av søtsaker er også lurt. En idé kan være å sette en grense hvor mye du tillater deg å spise. Dersom man vil kose seg med noe godt, kan det være en fin opplevelse at familien lager mat sammen, at barna baker en kake, eller at man lager gode snacks som man spiser sammen, når man spiller et spill.

Les også Vanskelig å få oversikt? Her er de økonomiske krisetiltakene

Gulrøtter, paprika, sopp, og agurk sammen med kremost gir en super snack. Guacamole som lages av avokado, og frukt som epler og druer, kan nytes med god samvittighet.

Epler kan også kuttes og tørkes i komfyren til eplechips, og osteterninger av gulost gir smak og kos.

Kjøkkenet kan bli en lærings- og mestringsarena for barna og hele familien i disse tidene.

Denne tiden er utfordrende for oss alle. Kanskje er det viktigere å oppfordre til matglede, enn til å følge alle regler om sunn mat.

Det er viktig å samle familien rundt bordet, bruke måltidene til gode samtaler og finne på aktiviteter på kjøkkenet som skaper opplevelser.

Prøv oppskrifter du hadde glemt, eller ikke har brukt på lenge.

Husker vi å spise sunt og bevege oss nok, kan vi komme oss gjennom nedstengningen på en god måte.