Vi må spre turisttrafikken

DEBATT: I disse dager vil det være over 10.000 cruisepassasjerer i Bergen. Er det for mye?

STILLE KRAV: Vi må tørre å stille krav – også til cruisenæringen og vi tok initiativ til at det skulle settes et tak på antall cruisepassasjerer, skriver Anders Nyland. byoutline Bjørn Erik Larsen

Anders Nyland Reiselivsdirektør i Bergen

Den 6. juni hadde vi årets cruisetopp i Bergen, ifølge Bergen Havn, med fire cruiseskip til kai. Til sammen har de plass til 10.445 passasjerer.

Det tilsvarer rundt halvparten av de fremmøtte på BTs Lysfest. Det kan vi håndtere.

Det vi må bli flinkere til, er å spre trafikken, slik at vi unngår at for mange mennesker samler seg i området Bryggen-Fløibanen-Fisketorget.

Det betyr at vi må bli flinkere til å gi alle besøkende informasjon om det de kan oppleve utenfor den innerste sentrumskjernen.

Anders Nyland. byoutline Privat

For meg er det avgjørende å utvikle et reiseliv som er klimamessig og økonomisk bærekraftig.

Vi må tørre å stille krav – også til cruisenæringen. Derfor tok Visit Bergen i sin tid initiativ til at det skulle settes et tak på antall cruisepassasjerer.

Og derfor heier vi på Bergen Havn, som har innført tøffe krav

til cruiserederiene.

I likhet med havnen ønsker vi cruisebåter som kan kobles til landstrøm, som har lave utslipp og som har snuhavn i Bergen.

Hver sommer blir reiselivet i Bergen gjenstand for debatt. Det er bra!

Det som ikke er bra, er en debatt som er mer basert på følelser enn fakta. Visste du at reiselivet i Bergen har en årlig verdiskaping på 4,27 milliarder kroner og sysselsetter nærmere 11.000 personer?

I 2018 la cruisepassasjerene i Bergen igjen 575 millioner kroner på land. Med andre ord er reiselivet viktig for arbeidsplasser og verdiskaping i byen vår.

Vi må samtidig jobbe for å skape en helårsdestinasjon, slik at vi sprer turisttrafikken gjennom hele året.

De som kommer hit må bli værende lenger. I 2018 bodde gjennomsnittsgjesten i Bergen 1,55 netter på hotell.

Det ligger mye bærekraft i å skape tilbud som gjør at gjestene blir her lenger.

Skal vi klare det, må vi bli like kjent for vår kultur som vi er for vår natur. Vi må styrke samhandlingen mellom kunst, kultur og reiseliv.

Her har vi en vei å gå.

UTFORDRING: Om sommeren er det i overkant mye folk i området rundt Fløibanen, skriver Anders Nyland. byoutline Bjørn Erik Larsen

En god by å bo i er en god by å besøke. Derfor har vi eksempelvis involvert oss i videreutviklingen av Bergen Julemarked, og vi jobber sammen med gode partnere for å etablere en lyskunstfestival til vinteren.

Så skal vi være ærlige og si at vi har utfordringer knyttet til turismen i Bergen. Vi har trafikale utfordringer, og enkelte dager om sommeren er det i overkant mye folk i området rundt Bryggen, Fløibanen og Fisketorget.

Nettopp derfor er det så viktig å jobbe for å spre trafikken og skape en attraktiv helårsdestinasjon. For de som kommer på besøk bidrar til å holde liv i attraksjoner, spisesteder, museer og butikker vi som bor i byen nyter godt av – året rundt!

Publisert 8. juni 2019 18:00







