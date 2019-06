Unyansert bompengedebatt i BT

DEBATT: Staalesen og Skibenes kommer med overflatiske karakteristikker av motstanderne.

Mindre enn 30 minutter siden







AKSJON: Debatten om bompenger er overflatisk, mener Olav Reikerås (Sp). byoutline Bård Bøe (arkiv)

Olav Reikerås Senterpartiet i Bergen

I BT fredag 31. mai hevder masterstudent Sigmund Skibenes at bompengemotstanderne er sutrete.

Innlegget er unyansert.

Som om dette ikke er nok: Dagen etter antyder forfatter Gunnar Staalesen at bompengemotstanderne er preget av gamle gubbers politikk.

Med slike overflatiske karakteristikker ødelegger de sammen med BT bompengedebatten.

Innlegget til Staalesen er så hoppende at vi kan hoppe bukk over det.

Skibenes mener at vi må betale for å kjøre bil; på samme måte som vi betaler for å kjøpe brød og melk.

Men når vi betaler for brød og melk, får vi noe igjen for det. Alle vil vi også være med å nedbetale en veistrekning vi bruker.

Da får vi også noe igjen for pengene.

Les også Gikk du glipp av BTs folkemøte om bompenger tirsdag? Se det i opptak her!

PROVOSERTE: Innsenderen reagerer blant annet på dette innlegget fra Gunnar Staalesen. Faksimile: BT 1. juni

Men hva med å betale bompenger for en bybane til Fyllingsdalen som vi ikke skal bruke? Hva får vi igjen for det?

Dette reflekterer ikke Skibenes over.

Videre mener Skibenes at bompengebetalingen ikke er usosial. Men bompengeordningen tar ikke hensyn til folk sin faktiske sosiale og økonomiske situasjon.

Det er som skåret ut av Fremskrittspartiets program fra 2013 da de kom i regjering.

Fremskrittspartiet vil ha flat beskatning, og de mener det ikke er politikernes oppgave å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Slik fungerer bompengeordningen.

Alle betaler likt uten hensyn til sosial eller økonomisk situasjon. Skibenes reflekterer heller ikke over dette. Til slutt mener Skibenes at bompenger er en miljøavgift.

Det kan så være, men da må den utliknes på rettferdig vis. Slik det nå fungerer, må noen betale mer i miljøavgift enn andre fordi det ikke blir tatt hensyn til forskjellig livssituasjon.

Dette er også fraværende tanker hos Skibenes.

Det er viktig med en saklig debatt om bompengeordningen for å bevare

byvekstavtalen. Da kan vi ikke ha slike overflatiske karakteristikker av motstanderne som Skibenes og Staalesen får frem i BT.

Interessert i bompenge-saken? Se BTs samleside!

Publisert 6. juni 2019 18:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg