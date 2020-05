Vi må fly mer, uten skam

For å redde flyselskapene fra koronapandemien, må vi gjøre en innsats når flyplassene åpner opp igjen.

Dersom vi slutter å fly, vil det ramme utviklingen av en mer miljøvennlig luftfart, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Stian Sangvig Flyentusiast og småaksjonær i Norwegian og SAS

Få bransjer har merket koronakrisen sterkere enn luftfart, og den trenger vår støtte for å komme seg på bena igjen.

Med tanke på stengte landegrenser og oppfordring til norgesferie, er det beste vi kan gjøre å støtte opp om flyselskapene våre på de innenlandsrutene som fortsatt er i drift. Med regler om tomme flyseter grunnet smittevern, vil nok prisene gå noe opp, men sannsynligvis ikke i nærheten av noen yttergrense for lommebøkene våre.

Luftfarten blør kraftig i Norge og ellers i verden. SAS har besluttet å nesten halvere staben, og Norwegian fikk i siste øyeblikk overtalt aksjonærer, obligasjonseiere og leasingselskaper til å konvertere gjeld til aksjer.

Stian Sangvig er flyentusiast og småaksjonær i Norwegian og SAS. Foto: Privat

Dersom krisen skulle vedvare, vil det også være uklart hvor lenge flyselskapene vil overleve. Norwegian planlegger eksisterende drift med syv fly og knappe 200 ansatte til 2021.

Dersom SAS eller Norwegian skulle gå konkurs, vil nok aktører som Easyjet, Wizzair eller Ryanair stå klare til å ta over. Derimot er det usikkert om de vil ta samme hensyn til norske passasjerers behov som våre hjemlige aktører. For å unngå et slikt scenario, trenger SAS, Norwegian og Widerøe penger og likviditet.

Foreløpig har staten stilt opp med lånegarantier, men vegrer seg for tiltak som kontantstøtte. Derfor bør vi slå ring om luftfarten vår, og støtte flyselskapene våre så godt vi kan gjennom denne krisen. Slik at de har en økonomisk plattform å bygge videre på når koronakrisen etter hvert gir seg, og verden gradvis åpnes opp.

Men hva med miljøet midt oppi dette? Etter snart to måneder med global «lockdown» rapporteres det også om renere luft og høyere luftkvalitet. Hvorfor skal vi snu en slik positiv trend, spørres det i miljøbevegelsen.

På den andre siden må det nevnes at luftfarten skaper arbeidsplasser, bidrar til økt handel og binder folk og samfunn sammen. Ifølge det internasjonale energibyrået kommer bare litt over to prosent av verdens CO₂-utslipp fra luftfart, og det å reise med fly er blitt gradvis mer miljøvennlig siden luftfartens begynnelse. Flyene har kunnet ta stadig flere passasjerer over lengre distanser med motorer som bruker mindre og mindre drivstoff.

For tiden forskes det også på flymotorer som går på biodrivstoff eller strøm (eller begge deler), og Widerøe har planer om å introdusere slike fly rundt 2030. Dersom vi slutter å fly, vil også denne innovative utviklingen for mer miljøvennlig luftfart stoppe opp.

Skulle flyselskaper gå over ende, vil det bli vanskeligere for oss å besøke hverandre og lære om hverandres samfunn og kulturer. Dette argumentet kan min argentinske kone og jeg relatere til. På mange måter lever vi en livsstil som appellerer til miljøbevegelsen.

Vi bor i sentrum av en storby, spiser sunn og kortreist mat og går eller sykler hovedsakelig. Derfor har vi ingen interesse av å eie bil.

På den andre siden har vi familie og venner spredt i ulike deler av verden. Derfor er og blir flyreiser en fundamental del av våre liv, enten vi besøker familie i Argentina og Spania eller besøker venner i et europeisk land eller Midtøsten.

På samme måte som vi bidrar til dugnaden for å redusere smitte, håper jeg vi kan legge flyskam til side og ta et tak for å støtte flybransjen, som bidrar til å binde oss sammen og bidrar til verdiskapning.

Jeg gleder meg til å fly igjen snart – uten skam.