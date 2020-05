Avstandsreglene gjelder også på kjøpesentrene

Jeg ble urolig av det som møtte oss på senteret.

Lørdag var det igjen storinnrykk til byens butikker, som her på Haukås i Åsane. Innsenderen opplevde lignende trengsel i Bergen vest. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Øivind G. Stømer Mathopen

Lørdag hadde jeg med meg datteren min på ti år til Vestkanten storsenter. Vi skulle handle mat, og hun skulle få kjøpe lørdagsgodt på en annen butikk.

I fellesområdene på senteret var det veldig mange folk, nesten like mange som i førjulshandelen. Jeg så ingen vektere eller andre som passet på at det ikke var for mange folk i butikkene.

Øivind G. Stømer Foto: Privat

Det var en ubehagelig opplevelse å være innendørs med så mange mennesker, og at det virket på meg som at folk oppførte seg nesten som før tiltakene.

Det var mange som kom for nær, slik at jeg måtte trekke meg unna. Det var også tilløp til trengsel enkelte steder.

Etter at datteren min gikk inn i butikken, med meg stående utenfor, fyltes den opp, og i køen foran kassen virket det som folk hadde glemt å holde en meter avstand.

Den stakkars jenten som var på jobb hadde en umulig oppgave med å telle kunder og samtidig ekspedere kassen.

Tross i håndskrevet skilt ved inngangen om maks 20 personer i butikken, virket det som folk enten ikke så plakaten, eller ga blaffen i den.

Jeg sto utenfor i cirka 15 minutter, og observerte og telte opptil 30 kunder i butikken der det skulle vært maks 20. Folk som ville inn, gikk inn, tilsynelatende uten å ta en sjekk på hvor mange som befant seg der inne fra før.

Datteren min synes det var ubehagelig å bli «fanget» i kassekøen og stå der såpass lenge.

Dette gjør meg bekymret for at folk nå er lei, og ikke orker å forholde seg til smittevernreglene.

Min oppfordring er at vi alle fortsatt må ta ansvar for å overholde reglene. Særlig på et overfylt kjøpesenter en travel lørdag.