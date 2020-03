Svenske tilstander

Derfor har koronatiltakene uteblitt i Sverige.

Publisert Publisert Nå nettopp

Denne mannen preger det svenske ordskiftet om korona, skriver Oda Wiese Tvedt: Statsepidemolog Anders Tegnell, avdelingssjef for folkehelseanalyse og datautvikling ved det svenske folkehelseinstituttet. Foto: Folkhälsomyndigheten

Debattinnlegg

Oda Wiese Tvedt Doktorgradsstipendiat i filosofi, Universitetet i Uppsala

«Varför gör dom på detta viset»?

Mens land etter land stenger for å stagge koronaviruset, fortsetter vårt naboland Sverige nesten som før. Forklaringen kan ligge i ulike premiss for den offentlige politiske debatten.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Der det norske ordskiftet har vært preget av en blanding av fakta, politikk og beredskapsstrategi, har det svenske vært preget av én mann og hans fagforståelse:

Statsepidemolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten, hvor Tegnell er del av ledergruppen, har direkte beslutningsmyndighet. Men til tross for krav fra kritikere og opposisjon, har tiltakene uteblitt.

Mot vitenskapen kjemper folkemeningen forgjeves, og det er her vi er vitne til det min forskerkollega kalte en «vitenskapsteoretisk godtepose».

For mens kommentatorer og politikere snakker om handling og strategi, snakker Tegnell om det vi med sikkerhet vet. Og det er i grunnen ganske lite. Dermed er det også lite som kan gjøres.

Stipendiat Oda Wiese Tvedt bor i Uppsala, Sverige. Foto: Privat

Tegnell er nemlig en positivist, slik naturvitenskapsidealet ofte er. Han befatter seg med det som det finnes empirisk belegg for, verken mer eller mindre.

Men hva er så den svenske strategien?

Mens svenske medier gjennomgående rapporterer om «Norge og Danmark på den ene siden, og Sverige og Storbritannia på den andre», som om det skulle være en slags balanse mellom de ulike strategivalgene, viser det seg at Sverige hele tiden har hatt samme strategi som alle andre.

Les også Derfor stenger ikke Sverige og Storbritannia skolene

Men fordi pressefolk og Tegnell ikke snakker samme språk, fortsetter mediene å anta at de ulike tiltakene må skyldes ulik strategi, ettersom de ikke har fått noen annen forklaring.

Da hjelper det ikke hvor mange ganger Tegnell avviser at Sverige har samme strategi som Storbritannia, og fastholder at målet er å bremse smitten – det går ikke inn, verken hos pressen eller i offentligheten. For hvorfor velger de da helt andre virkemiddel?

Det får vi ikke svar på.

Derimot får vi oppfordringer og gode råd: Utenriksdepartementet

fraråder reiser til andre land fordi svensker på ferie risikerer å bli koronafaste.

Folkhälsomyndigheten antyder at eldre bør holde seg hjemme. De oppfordrer til hjemmekontor, og først og fremst til god håndhygiene. Regjeringen har, hjelpeløst på jakt etter tiltak, bevilget 75 millioner til en brosjyre om håndvask, og at man bør bli hjemme ved forkjølelse.

Men hva så med smitten som spres før symptomer oppstår? Stenge skolene? Det er ikke bevist verken hvilken rolle smittede individ uten symptomer, eller barn spiller i smitteprosessen. Derfor er det ingen grunn til å anbefale handling.

Les også Haukeland starter forsøk med korona-medisin

Fordi Tegnell er opptatt av det som kan bevises, det som det finnes empiriske belegg for, har han en tendens til å overse anomalier. Fireåringer med kreft, eller andre som har ulike risikofaktorer, hva skal de gjøre?

«Tvätta henderna», får vi anta. For det vet vi at virker.

Kreftsyke barn er ikke statistisk signifikante nok som gruppe til å utløse grunn for tiltak. Og apropos statistikk: På spørsmål under Expressens direktesending om hvor mange dødsfall Sverige kan forvente, er svaret: «Vi har ingen slike beregninger for øyeblikket».

En journalist som har en god dag på jobben, følger treffsikkert opp: «Hvorfor ikke?» Svaret burde ikke overraske noen: «Vi har for dårlige data». Og det er på dette tidspunktet en formelig kan høre de journalistiske skuldrene synke sammen, og de kritiske spørsmålene forstumme.

Les også Direkte: Vi følger utviklingen av det nye koronaviruset

I møte med Tegnells utmattende vitenskaps- og rolleforståelse, forstummer selv den mest kampklare journalist. Det er ikke statsepidemiologens jobb å regne på best og worse case scenarioer, eller gi pressen innsikt. Han er forsker.

Hans jobb er fakta, ikke spekulasjon, og dette er problemets vitenskapsteoretiske kjerne: Mens politikk befatter seg med handling og strategi, befatter vitenskapen seg med sakkunnskap. Og i fortolkningen av hvordan vitenskapelige fakta skal omsettes til politisk handling, åpenbarer det seg et stort rom for skjønn og sunn fornuft.

Tegnell underspiller rollen fortolkning og skjønn har, når vitenskapelige fakta skal omsettes til politisk handling. Men også han må bruke sin vurderingsevne: På spørsmål om hvorfor ikke Sverige følger WHO’s klare oppfordring om å finne, teste, smittespore og isolere syke individ, sier Tegnell, at jo, vi gjør

jo det, ved å teste individer i risikogrupper og beskytte de eldre.

Det, mener han, er «mye på linje med det WHO mener». Fortolkning, der altså. Og det er altså ulike vurderinger som ligger til grunn for at gitte vitenskapelige fakta får ulike utslag; vurderinger som er tydelige i den norske debatten, men skjult i den svenske.

Den norske helseministeren gikk ut i mediene og forklarte seg med at han ikke kunne innføre strengere tiltak fordi det ville svekke den politiske valutaen tillit – et utsagn som ifølge min finske kollega ville virket så egennyttig strategisk at det aldri ville blitt sagt høyt i Finland.

Men det spørs om ikke den mindre sofistikerte, men til gjengjeld nokså gjennomsiktige, norske debatten tross alt er bedre. For

selv om fakta, tall og empiri skal være styrende for de tiltakene som gjøres er det også sant at «Ingen slipper unna politiken».

Ikke engang statsepidemologer.