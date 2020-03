Fine aktiviteter når man er hjemme

Det kan være vanskelig å finne på aktiviteter med barna. Mette Borgen har laget en liste som kan gjøre det enklere. Foto: Alice Bratshaug (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Mette Borgen Nesttun

Eirin Eikefjord skriver i BT at dette blir krevende for flere enn dem som blir syke.

Som mor ser jeg at når primalhjernen setter inn, og folk helst hamstrer dopapir i panikk, kan det være godt med en liste med ideer til hva man kan finne på inne med barn under ti år.

Mette Borgen Foto: Privat

Her er en liste som kan gjøre dagene kortere og mer innholdsrike:

– Sett på musikk alle liker, og kjør stuedans

– Bak brød eller boller (tredobler du oppskriften, så blir det en matteoppgave)

– Lag trolldeig: to kopper mel, en kopp salt, en kopp vann og slipp fantasien fri

– Spill brettspill, eller lag et brettspill selv. (La gjerne noen av feltene bety at du må hinke/ stå et ben/ synge en sang eller noe annet du ikke pleier å gjøre.)

– Finn en video på Youtube av enkel origami/papirbretting og brett papir

– Ha papirflykonkurranse, hvem kaster lengst?

– Lag påskekort, enten digitale eller med papir.

– Mimelek

– Tegn og gjett hva det er

– Skriv en adjektivhistorie og la barnet sette inn adjektiv, husk at det er lov å skrive underholdende om seg selv

– Hermegås med trim, la barn være instruktør for tøy og bøy

– Sangleker fra din barndom

– Klappelek

– Fugledansen

– Hoppe strikk (eller hyssing, eller streker på gulvet)

– Bygg hytte med tepper og stoler

– Lag hinderløype i stuen, gulvet er lava?

– Fyll ulik mengde med vann i glass og spill på dem med en skje

– Se Newton på NRK, de over syv kan se Newton om pubertet – her kan det komme spørsmål du ikke ante kidsa hadde

– Hjemmekino med popkorn for familiens medlemmer. Tegnefilm er godt for topplokket i disse tider. Humor er godt for immunforsvaret.

Jeg håper disse tipsene, som egentlig er basert på en lang sommerferie hvor vi ikke hadde planer, kan komme til nytte for andre.

Vask hender, følg rådene fra myndighetene, og se mulighetene i familietiden – kanskje vi blir knyttet tettere til hverandre som familie når vi kommer gjennom dette sammen?