Berre på liksom

Kva er dei laga av, desse tolmodige besteforeldra? Kvifor er dei så mykje meir uthaldande i rolleleiken enn det eg er?

Kanskje blir ein meir leiken med åra? Då håpar eg at eg om 20 år på ny er dronninga av rollespel, skriv Kristi Guldberg. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Kristi Guldberg Spesialkonsulent ved Loddefjord bibliotek og redaksjonsmedlem i Barn i Byen Bergen.

«Liksom at vi var bestevener då, mamma, og så var du storesyster mi. Sant, mamma?»

Vi er i bilen på veg heim frå ferie. Fordi storebror nærmar seg 190 cm, må eg sitje i baksetet med veslesyster. Tett og trongt, med knea oppunder haka og bagasje overalt. Ho som snakkar på inn- og utpust, vekslar kjapt mellom bergensk og tilgjort oslomål:

«Storesøster, nå må vi pynte oss til vi skal i selskap. Sant, mamma, at vi likte å pynte oss?»

Slik har det halde på i ein halvtime no, og eg kjenner at det kriblar i heile kroppen. Eg byrjar å flytte uroleg på meg i det tronge bilsetet. Eg er lei.

Det er så mange føringar frå den som har regien, så mange reglar og detaljar i rolleleiken. Spør meg heller om å bygge lego, lese høgt, spele badminton, eller leike tikken. Gje meg noko konkret å halde meg til.

Kan det vere at når du ikkje sit med kvardagsansvaret og den daglege drifta av ein småbarnsfamilie, så saknar du denne leiketida, spør Kristi Guldberg. Foto: Privat

Sjølv om eg veit at eg ein gong i tida var dronninga av fantasileik, så er det ikkje slik lengre. Eg har falle frå trona, og eg har falle hardt. No har ei ny, lita dronning funne plassen sin, og ho kan halde ut lenge.

«Mamma, sant at no skulle vi liksom skrive brev til venene våre? Klikk-lås. No var liksom pennen og papiret låst inne. Mamma, no må du liksom hente ned papiret. Mammaaa!»

Eg har site i eigne tankar og må ristast inn att i leiken.

«Å ja, ja. No tok eg liksom ned papiret og skreiv brev til pappa, han var liksom kjærasten min,» prøver eg meg forsiktig, og får augnekontakt med ein flirande pappa i frontrutespegelen.

«Nei, tullemamma! Pappa er jo bestefaren vår som køyrer oss i hestevogna. Du er jo berre storesyster, og han er kjempegammal!»

Ho ler høgt og ristar oppgitt på hovudet, som om eg er heilt dust.

Eg elskar å sjå når barn forsvinn inn i fantasileik og gløymer tid og stad, det er noko av det finaste som finst. Men må eg vere med?

Eg pustar djupt. Eg må prøve å ikkje bli gretten, for dette er jo veldig bra.

Rolleleik er viktig for utviklinga til barn, seier forskarane, viktig for språk, samhandling og kreativitet.

Eg hugsar godt kor stas det var når dei vaksne var med. Onklane mine, samankrøkte på kjøkengolvet, bøygde over ei skuffe som var blitt til eit matbord, slurpande frå kvar sin vesle leikekopp med mjølk i.

På bileta i fotoalbumet kan eg sjå at eg storkosar meg. Slik eg hugsar det, koste dei seg også, og latteren runga. Tanter og onklar er ofte lette å lure med på leik. Men kan det vere at også dei blei litt lei av dei evigvarande rolleleikane mine?

Korleis har det seg at farmor kan skifte hatt og kome inn som ny kunde i butikken gong etter gong, utan å gå lei? Ho ler og tøysar, har tusen spørsmål til den altfor unge kassadama, og handlar uhorvelege mengder med spekepølse, eple og kaffi.

Kanskje tek eg feil, men det ser jo ut som om ho verkeleg likar det. Heilt på ekte.

Og bestefar. For eit tolmod. Då eldsteguten vår var liten, kunne bestefar sitje i det imaginære romskipet hans i all æve. Han var like blid, sjølv om historiene som utfalda seg, var umogelege å henge med på. Reflektorskjold, tidshopp, svarte hol, stjernekrigarar med spesialvåpen og superkrefter.

Bestefar lagde skytelydar, og kom med oppmuntrande kommentarar og kreative innspel undervegs. Som regel vart han høfleg korrigert, og leia inn att på rett sti i fantasigalaksen av regissøren.

Slik kunne dei halde på, berre dei to, med bakebolle på hovudet og grytelok til ratt. Det såg jo faktisk ut som dei kosa seg like mykje båe to.

Kva er dei laga av, desse tolmodige besteforeldra? Kvifor er dei så mykje meir uthaldande i rolleleiken enn det eg er? Kan det vere at når du ikkje sit med kvardagsansvaret og den daglege drifta av ein småbarnsfamilie, så saknar du denne leiketida? Eller blir du kanskje litt meir leiken dess eldre du blir?

I så fall går det an å håpe at eg, om tjue års tid, er klar for å klatre opp att på fantasileiketrona og på ny gjere krav på tittelen som dronninga av rolleleik.

Vi lèt som det, då!

