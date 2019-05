Insekter er viktigere enn bompenger

DEBATT: Vi bør slutte å bygge ut veier, byfjellsgrensen bør utvides, og vi bør slutte å bygge ned matjord.

FORSVINNER: Insekter dør ut 8 ganger raskere enn pattedyr, og i løpet av de neste tiårene risikerer 40 prosent av verdens insektarter utryddelse. Det er alvorlig. Insektene er helt essensielle for oss og alt annet liv på jorden, skriver innsender. byoutline MICHAEL WELLING / KURATORIUM INSEKT DES JAHRES

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

I august i fjor skrev jeg en kort ønskeliste for valgkampen. Et av ønskene var at valgkampen skulle handle om mer enn bompenger og bybane. Det ser det mørkt ut for allerede.

På tross av at vi vet at miljø, skole og utdanning, og ikke minst eldreomsorg, er viktige saker for folk skrives det lite eller ingenting om disse tingene i bergensmediene. Det viser et raskt søk i medieovervåkningstjenesten Retriever.

Jeg tror jeg snakker for mange bergensere når jeg sier at jeg begynner å bli lei av å lese side opp og side ned om bompenger og samferdsel. Det er greit nok at bomringen engasjerer, men skal velgerne gjøre informerte valg når de stemmer til høsten, trengs det en bredere dekning enn om bommen står på «broen ved kommunegrensen», eller «vest for tanten til konen din».

En av mange ting den demokratiske samtalen kunne handlet om, er en ny rapport fra FN som konkluderer med at vi står overfor en masseutryddelse av insekter vi aldri har sett maken til.

Tap av natur og annen miljøødeleggelse er en like stor trussel som klimaendringene. Opp til en million arter er truet av utryddelse.

Slike advarsler får oss ofte til å tenke på isbjørner, pandaer eller sjimpanser. Dyrene er søte og lette å engasjere seg for, men trusselen vi står overfor er mye større. Insekter dør ut 8 ganger raskere enn pattedyr, og i løpet av de neste tiårene risikerer 40 prosent av verdens insektarter utryddelse. Det er alvorlig. Insektene er helt essensielle for oss og alt annet liv på jorden. Dersom vi ikke klarer å stanse denne utviklingen, vil vi stå overfor en økologisk kollaps vi ikke forstår rekkevidden av.

Tap av habitat pekes på som en av hoveddrivkreftene bak masseutryddelsen. Vi blir flere og flere, samtidig som hver og en av oss legger beslag på større areal og flere ressurser enn noen gang. Naturområder taper kampen mot økende urbanisering og matproduksjon. Insektene mister sine hjem når menneskene okkuperer mer og mer vill natur.

I Bergen bør vi blant annet slutte å bygge ut veier, byfjellsgrensen bør utvides og vi bør slutte å bygge ned matjord. Ideen om ny rullebane på Flesland bør forlates for godt. Fortsetter vi i dette tempoet, kan vi risikere å ikke ha insekter igjen på jorden om 100 år.

Naturen kjemper en håpløs kamp mot konsekvensene av vår livsstil. Om kort tid vil det være for seint å snu. Mediene har stor definisjonsmakt over hvilke saker som løftes frem, spesielt i valgkampen. Jeg synes vi skylder bergensere å løfte andre saker enn den ene store konflikten som har dominert mediebildet de siste månedene.

Et godt sted å begynne er å snakke om hvordan vi kan hindre den store artsutryddelsen FN advarer mot.

