Det koster å kutte

Hvis du som leser skal huske én ting fra denne teksten, så er det at vi mennesker er dårligere til å trekke fra, enn å legge til. Heldigvis kan vi gjøre noe med det.

Det er lettere å etablere en ny vane enn å kvitte seg meg en, skriver atferdspsykolog Sofie Lourdes Bang Jensen.

Sofie Lourdes Bang Jensen Atferdspsykolog i Mindshift AS

Vi er i en tid preget av å trekke fra, heller enn å legge til. Vi er flere som må ta grep om økende levekostnader på toppen av høyere renter, helsesektoren skal gjennom smertefulle kutt og flere bedrifter må stramme inn i møte med høye strømpriser.

Dette er kompliserte, krevende prosesser, som gjøres enda vanskeligere av måten hjernen vår fungerer.

Forskerne Gabrielle Adams og Benjamin Converse med kolleger beskriver denne tankefellen som en systematisk skjevhet i måten mennesker tenker på. Når vi skal løse ulike problemstillinger, ser vi automatisk etter løsninger der vi legger til noe, ikke ved å trekke fra, kalt subtraktive endringer. Dette gjør vi selv når sistnevnte er en bedre løsning.

Dette fenomenet slutter seg til en rekke funn innen atferdsvitenskap, som viser at det er mer krevende for oss å fjerne, enn å legge til. Vi har for eksempel lettere for å etablere en ny vane med trening enn å bli kvitt en eksisterende vane med å småspise etter jobb. Det er også mye enklere for oss å øke forbruket, enn det er å kutte ned.

Vi har lettere for å legge inn en løpeøkt i timeplanen, enn å skulle slutte å spise kjeks når vi kommer hjem fra jobb. Årsaken skyldes en systematisk skjevhet i måten vi tenker på.

Denne tenkemåten gjelder også i organisasjoner. I en studie der ansatte og studenter skulle komme med forslag til forbedringer av universitetet, var majoriteten av forslagene å legge til noe. Ideer til å fjerne noe ble oversett og potensialet ble dermed ikke utnyttet.

Så vi er dårlige til å kutte – hva så?

En mulig bieffekt av å være dårlige på noe er at vi unngår eller utsetter det. Vi har alle opplevd hvordan oppgaver vi misliker, blir liggende nederst i prioriteringsbunken frem til vi har dårlig tid og stresser for å få det ferdig.

Det samme gjelder for å trekke fra; vi utsetter å fase ut tjenester eller fjerne elementer, og gjør det ikke før de for lengst har tjent til sin opprinnelige funksjon. Når vi så får kniven på strupen, for eksempel gjennom et budsjettunderskudd, har vi dårlig tid til å vurdere hva som er overflødige deler av systemet.

Løsningene kan bli reaktive og kortsiktige, som igjen kan forsterke negative holdninger til subtraktive løsninger, altså å fjerne noe.

På samme måte kan vi vente for lenge med å redusere forbruket vårt, fordi vi sliter med å finne kostnader å fjerne. Det kan forverre de økonomiske vanskene vi opplever, som igjen gjør oss dårligere til å spare, fordi vi blir dårligere til å ta økonomiske beslutninger når vi opplever økonomisk stress.

En annen mulig effekt av å overse muligheter for å forenkle, er at vi fortsetter å legge på og legge på, til de ulike delene av løsningen eller systemet saboterer for hverandre.

Et eksempel kan vi se i skolen. Vi har hørt at «det og det bør inn i skolen» utallige ganger, det er til og med en NRK-podkast som heter «Burde vært pensum». Oppfølgingsspørsmålet her burde være «istedenfor hva?», men i praksis blir det opp til lærerne å snike inn alt fra psykisk helse til programmering på toppen av fullstappede fagplaner og oppfølging av elever.

Det ene og det andre burde få plass i timeplanen. «I stedet for hva?» spør Jensen.

Et selvopplevd eksempel er fra hverdagen til helsesykepleierne jeg samarbeidet med som skolepsykolog. Stadig kom det nye lovpålagte oppgaver, hver og en av dem gode tiltak, men uten ekstra ressurser. Resultatet var at de ulike oppgavene kom i veien for hverandre og helsesykepleierne stresset seg gjennom dagen for å rekke over alt.

OK, det er et problem – hva er løsningen?

Når vi mennesker er dårlige på – og ofte misliker – å fjerne ting, hvordan kan vi sikre at vi likevel finner de beste, og ikke bare additive løsningene? Hvordan kan vi legge til rette for at beslutningstakere tar kloke beslutninger om hvor, hvordan og når tjenester og løsninger bør reduseres?

La oss igjen se til artikkelen til Adams. I eksperimentene sine fant de ut at folk:

Var flinkere til å fjerne noe som løsning om de ble minnet på at det var en mulighet Fikk flere muligheter til å se ulemper ved å legge til ting Hadde en lavere kognitiv belastning kognitiv belastning Belastningen hjernen opplever, feks. om en har mange ting å tenke på. i beslutningsøyeblikket

Det betyr at vi bevisst kan legge til rette for å velge subtraktive løsninger i miljøet vi er i, for eksempel ved å gjøre det vanskeligere å se etter additive løsninger.

Et eksempel på dette kan være å aktivt inkludere oppgaver med fokus på forenkling i arbeidsmøter, eller å sette opp ulike beskjeder som minner ansatte på at noen ganger er den beste løsningen å fjerne noe. Dette er grep som tidligere er blitt brukt med suksess for å fremme alt fra pensjonssparing til mer bærekraftig atferd.

Videre kan vi prøve å minske mengden informasjon vi må forholde til når vi skal gjøre en beslutning. Om man har for mye å tenke på, er det lettere å velge det kjente, som er legge til noe.

Når vi skal kutte i eget forbruk, kan det bli enklere om vi tar for oss én og én utgiftspost av gangen, heller enn å skulle forholde oss til alle mulige grep som kan tas samtidig.

Det kan være enklere å kutte i én utgiftspost av gangen, skriver Jensen. Mat er noe som har steget i pris, og mange blir derfor nødt å kutte i matkostnader.

Fordelen med å lage et miljø der det er lettere å velge subtraktive løsninger, kombinert med en god analyse av utfordringen, er at det krever relativt lite ressurser for å faktisk få til endringer, både i organisasjoner og i våre private liv.

Det viktigste steget er ofte å anerkjenne at vi mennesker er nettopp mennesker, med ulike skjevheter i tenkningen vår, for så å legge til rette for denne menneskeligheten.

Så jeg kan gjøre noe med det, så bra!

Hvis du som leser skal huske en ting fra denne teksten, så er det at vi mennesker er dårligere på å trekke fra, enn å legge til. Heldigvis kan vi gjøre noe med det, ved å legge til rette for tankeprosesser som fremmer subtraktiv tenkning.

Som psykolog har jeg sett flere måter mennesker kan overvinne sine slagsider og endre atferd. Det er krevende med endring, noe som er fint å huske på neste gang du selv eller noen andre sliter med det, men det er mulig gitt de riktige betingelsene.

Så, når vi i tiden fremover skal se på måter å stramme inn livbeltet, la oss gjøre det på en måte som fungerer for mennesker, med all vår menneskelighet. På den måten kan vi få både mer fornøyde folk og bedre løsninger.