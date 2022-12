Milliardærklubbens kamp mot trikken

De er vel like hyppige brukere av offentlig transport som alle andre?

Forretningsmann Tom Greni får passet sitt påskrevet etter utspill om at «milliardærklubben» står klar for å jobbe mot Bybanen over Bryggen.

Kristian «Linz» Lindseth Gitarist I Vestamaran

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det kan virke som de godt bemidlede, og de som identifiserer seg med dem, tar seg råd til å entre slagmarken ett år etter slaget sto, for deretter å klage på utfallet. Skyldes det latskap eller bare arroganse?

Hvor bør Bybanen til Åsane gå? På Bryggen I tunnel Samme for meg, så lenge den blir bygd Dropp hele banen!

BT opptrer på sedvanlig vis som megafon for diverse motstandere av dagsløsningen – og har nå i føljetongen delt ut roperten til huseierne, næringslivstoppene og «milliardærklubben», som Zachen-driver Tom Greni så snedig omtaler dem som.

Greni virker å ha glemt hvor fornøyd han var med omsetningen under sykkel-VM, da bydelen var ... bilfri.

Vårt kjære Bergen har stolte tradisjoner med å la «milliardærklubben» påvirke byens samferdsel, skriver Kristian Lindseth.

Han insinuerer dessuten i BT-saken at milliardærklubben kommer til å sørge for en annerledes valgkamp. Aner vi amerikanske tilstander? Kommer det spinndoktorer fra hovedstaden på besøk?

Kan det være at disse doktorene ville anbefalt å sette inn sytestøtet et år tilbake i tidslinje? Uansett valgkampform, vi bergensere gleder oss. Dette er karnevalet som aldri slutter å levere.

Les også Kristian «Linz» Lindseth: – Hvor langt unna er vi borgerkrig i Bergen nå?

Som om ikke dette var nok, planlegges det en støttekonsert i egen storsal (Ricks). Om Christian Ingebrigtsen eller Stephen Ackles er opptatt, stiller vi gjerne på denne støttekonserten med bandet vårt, Vestamaran – om milliardærklubben stiller med en beskjeden andel av sine midler, vel å merke.

Vårt kjære Bergen har stolte tradisjoner med å la «milliardærklubben» påvirke byens samferdsel. Slik Fritz Riebers visjoner om veiutbygginger førte til et skinnefritt Bergen og en by preget av bilisme.

Hvorfor ikke lytte til milliardærklubben nok en gang – de er vel like hyppige brukere av offentlig transport som alle andre?

«I Bergen hadde man folkefest da trikken ble nedlagt. I Bergen feirer man sosiale tilbakeskritt», sa Georg Johannesen.

Da en av dagløsningens profilerte motstandere, Herman Friele, ble spurt hva han mente om Johannesen i et portrettintervju med Kapital, svarte han: «Hvem er Georg Johannesen? Burde jeg vite det?»

Friele er kanskje født under en stein, men han eier i det minste steinen, samt Bryggen 3, 5 og 15.

Les også Endelig er Bybanen blitt undergrunn

Denne eksklusive klubben sier også at de aldri kommer til å stemme på et parti som er for bane over Bryggen. Men det var vel heller aldri noe fare for at de skulle gjøre det i utgangspunktet?

Avslutningsvis ønsker jeg å minne om følgende sitat fra Friele i 2014, den gang han mente banen burde gå over Bryggen: «Man kan ikke debattere og omdebattere. Det går ut over beslutningene, det går ut over handlingene, og det går ut over økonomien».

Eller som han uttrykte det i samme intervju: «Har du bestemt deg for at du skal ha pølser til middag, så skal du ha pølser til middag».