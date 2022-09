Glem aldri dem som sa nei

De stilte seg på feil side av historien.

Norge har sendt ammunisjon til Ukraina, og listen er lang over land som har hjulpet Ukraina med våpen, skriver innsenderen. På bildet: Ukrainske soldater med amerikansk artilleri.

Peter Frølich Stortingsrepresentant (H)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ukraina frigjøres, minutt for minutt, med kampvogner fra Nederland, raketter fra USA, panservern fra Storbritannia, ammunisjon fra Norge, artilleri fra Frankrike, antiluftskyts fra Tyskland, sjømissiler fra Danmark, helikoptre fra Slovakia, droner fra Tyrkia, radarer fra Australia, tanks fra Polen, angrepsfly fra Bulgaria, pansrede ambulanser fra Canada, pongtongbroer fra Tsjekkia, transportbiler fra Portugal og forsyninger fra de baltiske landene.

Den lange listen fortsetter.

Ukraina fortjener våre våpen og vår støtte, mener Peter Frølich (H).

La oss aldri glemme dem som sa nei til å gi Ukraina denne hjelpen. Ikke glem dem som skyldte på Nato fremfor Putin. At overgivelse ville være det beste for ukrainerne. At militær motstand ikke ville være noen løsning. At ukrainerne måtte gi vekk store deler av landet sitt for å tilfredsstille Putin.

Dere stilte dere på feil side av historien.

Men først og fremst: La oss aldri glemme soldatene som gir livet sitt i kampen for et fritt Ukraina, og for en regelstyrt verdensorden.

De fortjener våre våpen og vår støtte – til freden er sikret gjennom seier.