Nokon burde gå Stoltzen!

Viktigst for oss som arrangør er all gleden (og smerten) som skapes.

«Som ansvarlig for all denne svetten i Ræveskaret vil jeg bidra til å oppklare noen åpenbare myter», skriver Carl Eilert Macody Lund, løpsleder i Stoltzekleiven Opp.

Carl Eilert Macody Lund Løpsleder, Stoltzekleiven Opp

I torsdagens episode av Nokon må gå, gir BTs Gerd Tjeldflåt og Jens Kihl Stoltzekleiven Opp det glatte lag. Arrangementet er Bergens svar på Birken, hvor næringslivstopper og mellomledere skal se og bli sett. Folk puster og peser seg opp de 300 høydemeterne, skryter av trening og rødbetjuice. Og enda verre – de smiler og har det gøy mens de gjør det. Særlig til manndomsprøve er det dessuten heller ikke.

Som ansvarlig for all denne svetten i Ræveskaret vil jeg bidra til å oppklare noen åpenbare myter om arrangementet. Etter over 40 år har Stoltzen blitt en del av den bergenske folkesjelen, men ikke misforstå, dette er ikke Birken. Her er intet merke, intet fluorpulver, ingen dyre ski eller nye karbonstaver. Ta på deg de skoene du har og møt opp.

Vårt mål er nettopp at terskelen for deltakelse skal være lavest mulig. Stoltzekleiven Opp er ikke ment som en manndomsprøve. Tvert imot er vårt slagord nettopp at «Alle kan klare det!» Jeg vet ikke om noe annet løpsarrangement i verden som har en egen klasse for dem over 90 kg.

«Alle kan klare det!» er Stoltzekleiven Opps slagord.

Blant Stoltzens 5000 deltakere er det cirka 200 i såkalt seedet gruppe, eller eliten. Resten er glade amatører som deltar med jobb eller idrettslaget. Da kan målsettingen være å slå en kollega eller venn, eller den verste konkurrenten av dem alle, deg selv fra fjoråret, eller enda verre, deg selv for ti år siden. Viktigst for oss som arrangør er all gleden (og smerten) som skapes.

Bergensere er som kjent best i alt, men verdens største motbakkeløp har vi faktisk, på ekte. Jeg ønsker herved å invitere innflytterne Tjeldflåt og Kihl til å delta i årets arrangement, anse det som et grunnkurs i bergensk kultur. Jeg må imidlertid advare dere, det er lett å bli hektet.

Vi sees i Stoltzen!

