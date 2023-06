Det hjelper ikke å skamme seg

Klimamålene nås på Stortinget og i regjering. Ikke på kjøkkenet ditt.

Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland mener skam har fått for stor plass i klimadebatten.

Sigrun Gjerløw Aasland Leder i Miljøstiftelsen ZERO

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er det samme nesten hver gang klimakrisen er i nyhetene. Det haster, det blir stadig vanskeligere å kutte utslipp raskt nok, og vi gjør ikke nok.

Nylig presenterte Miljødirektoratet sin analyse av hva som må til for å kutte klimagassutslipp i tråd med regjeringens egne klimamål. Uken etter kom fasiten for i fjor. I 2022 gikk utslippene ned med stakkarslige 0,5 prosent.

Gjespet du nå? Er du lei av evinnelige påminnelser om at det gjøres for lite? Hva er det som gjør det så trått?

Det er på Stortinget og i regjeringen arbeidet med å nå klimamålene må gjøres, mener innsenderen.

Vi mangler jo ikke løsninger. Denne uken presenterer Zero en rapport med forslag til virkemidler som til sammen kutter utslipp fra 50 til 23 millioner tonn innen 2030. Mange av anbefalingene er de samme som klimaministeren nettopp mottok fra egen etat. Det er ikke tilfeldig. For vi vet jo hva som må gjøres nå.

Det er ikke veldig vanskelig. Teknologien og løsningene for å kutte utslipp er i all hovedsak tilgjengelige. For den enkelte bedrift koster likevel de grønne valgene fortsatt for mye sammenliknet med de fossile. Det gjelder særlig innen industri og transport. Infrastruktur for lading av skip, busser og lastebiler må på plass.

Industrien må få strengere krav, men det må også lønne seg mer å kutte de største utslippene nå. En svært lønnsom petroleumsnæring bør selv produsere mer av den kraften de trenger for å kutte utslipp.

Canadiske skogbranner har ført til tett tåke og smog i New York.

Det er ikke engang spesielt dyrt for staten å sette fart på disse løsningene. Vi har beregnet kostnadene av nødvendig politikk for å kutte utslipp med 55 prosent innen 2030. Prislappen er 4,2 milliarder i 2024 og 12 milliarder i 2030. Mye penger? Jo da. Men lite sammenliknet med utgifter til oljebransjens skattelette og til store infrastrukturprosjekter. Til sammenlikning kommer staten, ut fra våre analyser, til å hente inn 178,5 milliarder kroner i CO₂-avgift i samme periode.

Det er ofte vanskeligere å vedta nye subsidier enn å holde fast på gamle. Derfor burde penger som allerede brukes, også vris i grønnere retning. Milliardene til landbruksoppgjøret, nasjonal transportplan og CO₂-kompensasjonsordningen er offentlige utgifter som i altfor liten grad bidrar til å kutte utslipp. Det kunne de gjort.

En noe større utfordring enn teknologi og kostnader er tilgang på strøm. Skal vi kutte utslipp raskt nok, trenger vi mye strøm. Men også det er mulig å få til, om vi både sløser mindre og bygger raskere, på måter som bedre ivaretar både natur og folk.

Det egentlige problemet ser ut til å være en forbausende mangel på politisk kraft. Hvor er vedtakene, bevilgningene og forutsigbarheten i at målene skal oppfylles? Hvor er velgerne som krever av politikerne at de leverer hva de har lovet? På hvilke andre samfunnsområder ville vi akseptert et så stort sprik mellom ambisjoner og virkelighet?

Les også Miljødirektoratet om klimapolitikken: Ikke i nærheten av målet

Et av klimapolitikkens store problemer har lenge vært at klimakrisen er for abstrakt, fremtidig og et annet sted. Dette bildet endrer seg nå. Nå er klimakrisen på Voss, som har opplevd fem 20-årsflommer på åtte år. Klimakrisen er nå i det sørlige Europa, der tørke etterfulgt av flom rammer produksjonen av tomater, risottoris og olivenolje.

Det varsles om farlig ekstremvær i år, og 2023 er allerede et rekordår for skogbranner i Canada. New York er dekket av røyk fra canadiske branner. Klimakrisen er her og nå. Ingenting av dette er gode nyheter. Kanskje endrer det likevel vår forståelse av at noe må gjøres.

Å spise mindre kjøtt er et viktig klimatiltak for at Norge skal nå sine klimamål, ifølge Miljødirektoratet.

Et like stort problem nå er hvor stor plass skam har fått i klimadebatten. I altfor stor grad har vi akseptert at det er oss, enkeltmennesker, som er problemet. Det er vi som spiser for mye kjøtt, kaster for mye mat og kjører feil type bil. Ikke gjør sånn! Det er jo ikke rart at vi nøler litt med å mase på politikerne, når det er vi som er problemet. Hvem er vi til å kaste den første steinen?

Misforstå meg rett: Jeg er stor tilhenger av å ta seg sammen og gjøre sitt beste. Det er ekstremt viktig at vi alle spiser mindre kjøtt, bruker mindre diesel, gjenvinner materialer og etterspør produkter med lavere utslipp. Det må politikken legge mye bedre til rette for. Men valgmulighetene er ikke likt fordelt, og for mange er de ikke reelle.

Dessuten er det verken motiverende eller tilstrekkelig å redusere klimasaken til den enkeltes beslutninger i hverdagen. For det er også sånn at selv om du og jeg og alle de andre gjør alt riktig – er det fortsatt ikke nok.

Så lenge politikerne vedtar å bygge ned natur til fordel for motorveier og utvidede flyplasser, subsidierer oljeleting og kjøttproduksjon mer enn elektriske lastebiler og skip, da øker utslippene likevel. I verste fall kan oppfatningen om at ansvaret ligger hos den enkelte, undergrave helt nødvendige forventninger og krav til politikerne.

Det er klart du kan gjøre en forskjell. Gjør ditt beste hjemme, på arbeidsplassen, i borettslaget og i idrettslaget. Men vit også dette: Det er ikke din jobb å løse klimakrisen alene. Din viktigste jobb er å kreve mer av dem som bestemmer.