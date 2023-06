Byrådet vil snikcruisifisere sentrum

Det er forstemmende at det er dette byrådet og høyresiden mener er glansbildet av «havbyen Bergen».

Thor Haakon Bakke mener byen bør brukes til annet enn havner for cruiseskip.

Thor Haakon Bakke 1. kandidat til valget for Miljøpartiet De Grønne

Uten klart vedtak i bystyret vil byrådet massivt utvide cruisekaien ved Vågen og Bontelabo. Det er ikke til å tro. Vi i MDG mener heller at innbyggerne må få være med og bestemme hva som er best for sjøfronten i sentrum. Det er ikke Bergen havn som bestemmer over byutviklingen her i byen.

Her om dagen kom et av verdens aller største cruiseskip til Bergen. En 337 meter lang og 184.000 bruttotonn stor landsby av et cruiseskip ankret opp i Jekteviken.

Alle Dokken-beboere med utsikt mot Byfjorden kunne si adjø til både Laksevåg og Askøy i mellomtiden.

Mer skal det også bli, for i sommer setter Bergen rekord i antall cruisebesøk. Monsterskipene som nå seiler inn til Sommer-Bergen med badeland, kasino, restauranter og shopping, planlegger heller ikke å legge igjen turistmillioner i byen, de har nemlig alt de trenger ombord.

Derfor er det også sjokkerende at byrådet nå planlegger å massivt utvide cruisekaien i sentrum. Tirsdag 30. mai kunne BA fortelle at byrådet og Bergen havn vil ha svær ny cruisekai på Skolten innen 2027, en plan som aldri har blitt behandlet eller vedtatt i bystyret.

Nå skal havnen skynde seg å bruke millioner på planene for større cruisekai, heiet frem av byrådet. Men planene får ikke politikerne ta stilling til før i aller siste sving om et par år.

For meg virker det som en aldri så liten snikcruisifisering av Bergen sentrum, drevet frem av havnen og byrådet, uten debatt eller aktive vedtak.

Det er ganske spesielt og arrogant når syv av ti beboerne i sentrum synes det er for mye cruise. Og alternativet er så mye bedre for byen!

Det er mulig å bytte ut de svære skipene i sentrum med flere boliger til småbarnsfamilier, næringslokaler, parker, badeplasser og lekeplasser. Det hadde vært et bedre valg for utviklingen av hav- og havnebyen vår, for menneskene som bor her, for mindre utslipp og mer nærnatur.