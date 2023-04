La oss slå et slag for de nest beste!

De «beste» direktørene kan gå til utlandet.

Jan Erik Solberg Bergen

Vi er inne i utfordrende tid med inflasjon, økende rente og begynnende pris- og lønnsspiral. Lønn som blir spist opp av prisstigningen, gir grunn til bekymring for vanlige lønnsmottakere, men noen ser ut til å gå klar av slike trivielle ting.

På tross av kunnskap om anerkjente samfunnsøkonomer som Thomas Piketty og Karl Ove Moene sine postulater om gevinsten ved å beholde i stor grad økonomisk likhet i landet, vokser det frem en skog av direktører i statlige og halvstatlige virksomheter som hever bonuser og millionlønn. Sist omtalt i tilknytning til deler av gamle NSB, Bane NOR, som måtte øke antall direktører fra 11 til 49 for å få selskapet til å levere, som det heter.

Når lønningene til direktører i de offentlig eide selskapene blir satt i et kritisk lys, henviser styrene til at for å få de beste, må de være konkurransedyktig på lønn. Kanskje det er på tide å se etter de nest beste, så får de beste gå til utlandet, som nok sikler etter kompetansen til de norske direktørene. Men det får vi tåle.