Nei, E16 til Voss er ikke «Norges farligste vei»

Mediene bedriver kampanjejournalistikk.

Innsenderen oppfordrer journalister til å grave frem statistikk og fakta omkring veiforholdene i hele Vestland.

Tryggve Lie-Brekkhus Fana

Undertegnede er ikke spesielt oppdatert på journalisters utdannelse, men jeg mener å ha fått med meg at det i deres utdannelse advares mot ensidig journalistikk og kampanjejournalistikk.

Likevel er det helt åpenbart at den ensidige journalistikken som BT, BA og NRK Vestland publiserer etter at statsbudsjettet nedprioriterte E16 Bergen–Voss – og om det samme emnet tidligere, må karakteriseres som kampanjejournalistikk.

Veien karakteriseres både i tallrike reportasjer og i debattinnlegg (uten faktasjekk?) som Norges farligste vei. Vossaordfører Ringkjøb har fått klippekort for sine debattinnlegg, og BT, som vanligvis har svært liten plass på sine debattsider, henter sågar innlegg fra ordførerens Facebook-side, der han får argumentere for veien som «prioritering av liv og helse».

Tryggve Lie-Brekkhus er kritisk til medienes dekning av hvor farlig E16 er.

Hvor kommer så denne oppfatningen om den «farlige veien» fra? Den er fullstendig medieskapt og har ingen rot i virkeligheten. Bergensmediene har i flere år hatt godt stoff å skrive om (og rapportere om i NRK) hver gang det har vært et steinsprang, ras, eller en ulykke på E16 Bergen–Voss.

Dette har selvfølgelig hatt sin effekt på folks oppfatning av veien, og når avisene deretter arrangerer en avstemning blant bilistene om landets farligste vei, er svaret selvfølgelig gitt. «Som du roper i skogen, får du svar.»

Selvfølgelig går det ras på denne strekningen, slik det gjør på de fleste veiene på Vestlandet. Men E16 skiller seg ikke ut som spesielt rasfarlig, og ingen dødsfall eller alvorlige personskader har forekommet som følge av ras.

Ulykkene på E16 skyldes at veien har en standard som tillater stor fart, og det er farten og menneskelig svikt som er årsak til dødsfallene på denne veien. Rasfaren er mye større og farligere på riksvei 13 langs Sørfjorden i Ullensvang.

I 2016 skriver for eksempel BT at «ingen andre riksveier på Vestlandet er i nærheten av rasfaren langs Sørfjorden i Hardanger». I den indre delen av fylket er veiene også så smale og dårlige at de ikke tillater stor fart, og dermed er de mindre ulykkesutsatt.

Dette er skrevet med håp om at bergensmediene vil forlate synsingen og kampanjejournalistikken, og heller forsøker å grave frem statistikk og fakta omkring veiforholdene i hele fylket. De kan jo begynne med å finne frem sine egne, gamle artikler.

Den 31. mai 2017 publiserte BA en risikomodell fra Statens vegvesen basert på ulykkesstatistikk, som viste at det var mye større fare for personskade ved å kjøre over Danmarks plass enn ved å kjøre Bergen–Voss.

E16 kom på 50. plass i risikoanalysen, og de ulykkene gjaldt en strekning ved Gudvangen!