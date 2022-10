Med ansvar som politisk avtrykk

Roger Valhammer har ikke hatt hell som byrådsleder, men visst har han hatt styrke.

Arbeiderpartiet har sammen med Venstre, MDG, og inntil nylig KrF, tatt ansvar for byen vår, mener Helena Haldorsen (Ap).

Helena Haldorsen Leder i Bergenhus Arbeiderparti

BTs Eirin Eikefjord sparer ikke på kruttet når hun tar til tastaturet etter at Roger Valhammer trakk seg som byrådsleder i Bergen.

Eikefjord påstår at Valhammer verken har hatt hell eller styrke. Det er feil. La oss ta en liten realitetsorientering.

Bystyret i Bergen består av fem uavhengige representanter, et fragmentert Senterparti, Rødt i opposisjon, åtte gjenværende representanter i det som nå er Folkets parti FNB, et ikke-eksisterende Frp og et svakt Arbeiderparti og Høyre.

Den parlamentariske situasjonen i Bergen er mildt sagt kaotisk. Det er et fragmentert og polarisert politisk landskap. Likevel fant Arbeiderpartiet sammen med Venstre, MDG, og inntil nylig KrF, for å ta ansvar på vegne av byen vår.

Det er velgerne som avgjør hvem som får makt i byen. De siste tre årene av politisk kaos viser at det har noe å si hvem vi stemmer på.

Statsbudsjettet kom dagen før Valhammer varslet sin avgang. I forslaget fra Ap og Sp ligger det 690 millioner kroner til rekruttering av fastleger. Det er vakkert.

I fjor ble byrådet, sammen med sine budsjettpartnere SV og Sp, enig om at Bergen kommune skulle bruke 6,4 millioner kroner til ansettelse av kommunale fastleger for å avhjelpe fastlegekrisen. Dette er å ta folk på alvor.

«Hans avtrykk er at da alt var kaotisk, tok han ansvar», skriver innsenderen om Roger Valhammer.

Koronapandemien førte til begrensninger i tilbudene til barn og unge over hele landet. Under Valhammers ledelse sørget byrådet for at det ble satt av penger til å ansette miljøarbeidere i alle bydeler. Dette gir ungdommene våre muligheten til å snakke med voksne som kan bistå dem i små og store spørsmål.

Byrådet videreførte også lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp fra 2020. Et tilbud der personer selv kan henvende seg for å få behandling for angst, depresjon, begynnende rusproblemer eller søvnvansker.

På helse- og sosialfeltet har Valhammer-byrådene tatt ansvar for barn og unge.

Det er fremdeles en usikker fremtid for Bybanen til Åsane. Valhammer hindret mot alle odds et tunnelvedtak som ville satt hele prosjektet i fare. Selv om slaget er vunnet, er ikke krigen over.

Dersom vi kan sette oss på Bybanen fra Flesland og gå av i Åsane, er det ingen tvil om at Valhammers kamp for en god og realistisk trasé har vært avgjørende.

Hans avtrykk er at da alt var kaotisk, tok han ansvar. Å styre på et slikt politisk grunnlag gir sjeldent økning på meningsmålinger, men noen må styre. Det ansvaret tok Roger Valhammer, og byen kan være takknemlig for det. Ikke prøv å fortelle Bergen at Valhammer-byrådene ikke har et politisk avtrykk etter seg.

All ære til Arbeiderpartiet, Venstre, MDG og KrF som har gått på jobb for oss som bor i byen. Eikefjord får delvis rett i sin slakt av Roger Valhammer – han har ikke hatt hell, men visst har han hatt styrke.