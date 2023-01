Vi vil ha flere kvinner

Vi vet at det gir bedre beslutninger, samarbeid og resultater.

Aker BP pynter ikke på virkeligheten, skriver Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i oljeselskapet.

Karl Johnny Hersvik Administrerende direktør i Aker BP

Aker BP ble i BT kritisert for et bilde av 17 dresskledde menn på LinkedIn.

Vår vurderingsevne må ha forsvunnet i euforien over nye alliansekontrakter, blir det hevdet – og bildet burde aldri vært publisert fordi signaleffekten ødelegger merkevaren.

Slik jobber ikke vi. I Aker BP pynter vi ikke på virkeligheten av merkevarehensyn. Vi forteller hvordan ting er, og på denne kontraktsigneringen var det bare menn. Da er det dem vi tar bilde av.

Fredrik Fornes reagerte på bildet av ansatte fra Aker BP og to andre oljeselskaper, hvor det kun var menn.

Når det er sagt, diskuterer vi gjerne kjønnsbalanse. Her er de nakne fakta for Aker BP:

I hele selskapet er det 23,5 prosent kvinner. Fire av femten i den øverste ledelsen er kvinner. Ti prosent av dem som jobber offshore er kvinner.

Det er bare én ting å si om dette: Det er for få kvinner. Kvinneandelen har økt med to prosentpoeng siden 2020, men det er ikke godt nok, og det går for sakte.

På samme måte som vi forsøker å øke produksjonseffektiviteten og redusere utslipp og kostnader, så ønsker vi å forbedre oss på mangfold.

Vi trenger flere dyktige kvinner inn i selskapet fordi vi vet at det gir bedre beslutninger, samarbeid og resultater, samt økt innovasjon.

Kjønnsbalanse er et område der vi har stort forbedringspotensial, men også tydelige mål: Vår ambisjon er 30 prosent kvinner i selskapet i 2030.

For ordens skyld: 7 av de 17 på det aktuelle bildet er fra Aker BP. De andre er fra norske og amerikanske rigg- og serviceselskap.

I Aker BP pynter vi ikke på virkeligheten. Vi er ikke gode nok på mangfold, men vi jobber målrettet for å vise dyktige kvinner hvor mange spennende arbeidsoppgaver det er innenfor en lang rekke fagfelt, både på land og i havet.