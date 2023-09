Heia, heia, «Arild apekatt»!

Vi vet at vi trenger en mer aktiv skole.

Vi må heie frem aktive elever. Gi dem trær å klatre i, en hammer, spiker og sag. Da vil vi se ressursene deres, mener Solveig Bergslid.

Solveig Bergslid Lærer

«Arild» er en aktiv gutt, født sent på året. Han liker å jobbe på gården sammen med faren sin. Han blir fort sint når han møter motgang, han synes det er vanskelig å sitte stille, blir lett distrahert og har store vansker med å konsentrere seg. Å lese er krevende. Skolen blir et sted han ikke mestrer, et sted han kjenner seg som en taper.

Barna i klassen kaller ham Arild Apekatt. Læreren synes det er vanskelig å få Arild til å jobbe. Arild tror læreren synes han er dum. Når det er nasjonale prøver, får han bekreftelse på at han er nettopp det.

Hvis jeg aldri hadde greid å innfri kravene og kjent meg som en taper, hadde jeg blitt sint på alle, skriver Solveig Bergslid.

Når Arild blir voksen, forventes det at han skal ha god selvtillit. Han skal ha god jobb, være til stede som far og behandle kjæresten sin og samfunnet ellers med respekt.

Hvordan skal han klare det, egentlig? Når han, gjennom år, har lært at han ikke duger. Når han aldri har fått vise hva han kan. Når ingen har respektert ham og hans behov.

Hvis jeg aldri hadde greid å innfri kravene som stilles på skolen, hvis jeg time etter time, dag etter dag, år etter år hadde kjent meg om en taper, en som verken ble sett eller forstått, hadde jeg gitt opp meg selv og mitt forhold til samfunnet.

Jeg hadde blitt sint på alle som ikke så meg, sint på alle som ikke brydde seg.

I dagens nettbaserte verden, hadde jeg helt sikkert søkt etter venner som var like sinte som meg, som kjente seg like utenfor, som delte hatet mitt mot verden. På min søken etter tilhørighet hadde jeg kanskje funnet Andrew Tate.

Han som endelig fortalte meg at jeg som mann er jeg øverst på rangstigen, at kvinnen bør adlyde meg. Det høres jo veldig fint ut å kunne kreve respekt, for jeg har ikke lært hvordan jeg skal skaffe meg det.

Det kjennes godt å høre at noen sier at jeg endelig kan mene og gjøre som jeg vil. Det kjennes deilig med en velsignelse til å få ut aggresjonen jeg har spart på så lenge.

Det å ikke mestre, det å mangle selvtillit, bli sint, gi opp seg selv, se seg selv som taper, og kjenne seg utenfor fellesskapet, er et av våre aller største samfunnsproblemer, mener jeg. Noe jeg synes er utrolig unødvendig. Det er vondt å jobbe som lærer og være så inderlig imot alle disse nasjonale prøvene som stempler barna som vinnere og tapere.

Vi vet at vi trenger en mer aktiv skole, der barna får gjøre praktiske ting. Barna burde få muligheten til å velge emner på skolen i tidlig alder, slik at de får vise evnene sine og utvikle kunnskapen sin i en fremtidsrelevant retning, for seg selv, ikke lik alle andre.

Vi må heie frem Arild Apekatt, ikke trykke ham ned. Vi må gi ham trær å klatre i, en hammer, spiker og sag, og vi vil se ressursene hans, se at han kan bygge fremtiden fremfor å hate den!

Arild er et oppdiktet navn, og innlegget ble først publisert på Facebook.