Det er lett å gjøre andres dag bedre

Tenk at vi alle har muligheten til å få noen til å føle seg sett og satt pris på.

Det er ikke så vanskelig å spre glede rundt seg, mener Benjamin Tojaga.

Benjamin Tojaga Kassemedarbeider, Meny

Jeg jobber som kassemedarbeider på Meny Åsane Storsenter. I jobben min treffer jeg på mange folk i løpet av dagen. Det er en ypperlig mulighet til å knytte bånd til folk.

Istedenfor å bare være et mellomledd mellom det som er butikkens varer, og det som kommer til å bli kundens varer etter handelen, så velger jeg å nå ut til folk på den enklest mulige måten de få sekundene eller minuttene de er innom kassen min.

Dette er kanskje en klisje som blir nevnt igjen og igjen, men jeg er overbevist om at noe så enkelt og uskyldig som et hyggelig «hei» med et smil til kunden i kassen, etterfulgt av «håper du får en god dag» med et smil (og gjerne et nikk og blikk mot kunden som viser at vi virkelig mener det vi sier), virkelig kan gjøre noen sin dag bedre. Dette har jeg fått bekreftet flere ganger fra kunder jeg har betjent.

Måten jeg skaper jul på, er noe jeg praktiserer hele året, men jeg prøver å være ekstra hyggelig i juletiden. Dette er et enkelt skritt mot å bli et bedre medmenneske for andre – som ikke krever noe av meg.

Det vi alle kan bli bedre på, er å prøve å se enkeltmennesket og ikke «bare en kunde» som kommer innom kassen vår, eller en «fremmed» på gaten som vi tar kontakt med eller omvendt. Alle vi møter på gjennom livet, sliter med et eller annet, så prøv å være snill. Alltid.

Og det samme burde gjelde den andre veien, synes jeg. Hvis jeg behandler andre med respekt, håper jeg på å få den samme respekten i retur. I livet har jeg lært at det ikke er så lurt å forvente enkelte ting, for da blir man ofte skuffet. Men å ha et håp om gjensidig respekt mellom mennesker må være lov.

Så jeg ber også alle dere som er gjester og kunder om å prøve å se servitøren, bussjåføren eller kassearbeideren som et menneske – og ikke bare som et middel dere kan benytte dere av. Kanskje har de en dårlig dag eller bærer på en tung byrde ingen ser eller vet om, men likevel gjør de sitt beste for å yte den best mulige servicen til dere.

Tenk at vi alle har muligheten til å få noen til å føle seg sett og satt pris på. Tenk på kraften vi har i oss!

Kraften kan vi alle bruke, gjerne 365 dager i året, men spesielt i denne magiske juletiden, der alle bør ha det godt og føle seg inkludert. Godhet og snillhet gir så mye, men koster så lite. Skap en god jul for deg og dine medmennesker!

