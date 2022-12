Kjære bergenser, ikke dytt!

Det virker som om to tredjedeler av Bergens befolkning går gjennom en svingdør for første gang i livet, hver dag.

Å dytte på svingdøren er sjelden en god løsning. Likevel mener innsenderen at irriterende mange gjør det.

Carolin Schefner Student fra Tyskland og journalist i Studvest

Vi har alle stresset for å rekke frem. Noen ganger ignoreres røde lys, og noen ganger ender du nesten opp med å bli påkjørt av scootere i byen. Det er ikke så farlig. Vi har alle steder vi skal til, ikke sant?

Der du imidlertid ikke sparer tid, og hvor jeg absolutt trekker grensen, er å dytte i svingdører.

Carolin Schefner forstår at man blir mindre tålmodig når man har det travelt, men …

Se for deg at du har det travelt. Du tar en snarvei gjennom Bergen Storsenter. Du går inn i svingdøren. Ting bremser ned, men de fortsetter å bevege seg.

Hittil er alt bra. Helt til døren brått stopper, noe som setter en stopper for den gode flyten du har hatt.

Du snur deg, bare for å se en veldig forvirret dørskyver. Vil ikke døren gå raskere når den skyves, til tross for det veldig tydelige «Ikke skyv»-skiltet i øyehøyde på dørene?

Det føles som om to av tre ganger jeg går gjennom svingdører, er det en som til tross for all kunnskap skyver på dørene, og ironisk nok bare bremser hele prosessen.

Det er sprøtt hvordan tilsynelatende to tredjedeler av Bergens befolkning går gjennom en svingdør for første gang i livet hver dag.

Jeg forstår. Tålmodighetsnivået faller når du har det travelt, og ditt første instinkt er å bruke litt kraft for å få ting til å gå raskere. Men automatiske svingdører er aldri ment å skyves.

Du vil alltid ende opp med å få ting til å gå tregere når du skyver døren. Jeg er minst 97 prosent sikker på dette.

Å skyve på svingdører kan være ufarlig, men det er ekstremt kontraproduktivt og irriterende for oss andre. I tillegg kan det skade dørene i det lange løp, slik at de til og med går saktere og kaster bort flere sekunder i hverdagen.

Bare ikke gjør det. Det er absolutt ingen fordeler.

Ta vare på deg selv, hold øynene åpne, og til tross for alt stress, prøv å ha litt tålmodighet når du går inn en svingdør neste gang.

