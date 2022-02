Må støy kome i vegen for god byutvikling?

Vi må gå til kjernen av problemet og redusere støyen.

Der dei blå brakkene står i dag, vil Sammen bygge 77 studentbustadar på Kronstad. Men støykrav gjer at dei ikkje får bygge med vindauge vendt ut mot bybanetraseen.

Mailiss Solheim-Åkerblom Gruppeleiar for Rødt Bergen.

Støy og byplanlegging har blitt aktualisert dei siste vekene. 16. januar kunne vi lese i BT at utbygging av studentbustadar på Kronstad stod i fare pga. støykrav, og 27. januar skriv same avis om frykta for at strenge støykrav gir ein dårlegare by og vanskar med fortetting – mykje fordi støy frå Bybanen overstig grenseverdiane for støy i bustad.

Om det verkeleg er slik at støykrava øydelegg for sol, fellesareal og til og med gir lukka fasadar mot gata som fører til auka kriminalitet, då har vi eit realt dilemma.

Kva om vi sørgja for å redusere støyen, heller enn å bygge husa våre etter den, spør Mailiss Solheim-Åkerblom.

Å ta støy på alvor er viktig for folkehelsa. Ifølgje FHI er om lag to millionar nordmenn utsett for støy over anbefalt nivå i sin bustad, og dette kan føre til mange ulike typar helseplager. Langvarig eksponering for støy aukar for eksempel risikoen for søvnforstyrringar og hjarte- og karsjukdom. Dette er ikkje akseptable konsekvensar av å bryte støyforskriftene.

Vi veit at vegtrafikk er ei hovudkjelde til støyforureining, og problemet blir ekstra tydeleg når vi fortettar og bygger ut lans kollektivknutepunkt – noko som kan tyde på store utfordringar når utbygging langs Bybanen blir planlagd. Men i staden for å lukke husa våre, redusere soltilfang og ofre gode fellesområde, burde vi ikkje heller gjere noko med årsaka til denne konflikten?

Kva om vi sørgja for å redusere støyen, heller enn å bygge husa våre etter den? Å redusere personbiltrafikken er i seg sjølv eit mål om vi skal senke klimagassutsleppa og minske forureining av mikroplast.

Det vil også redusere støy. Men vi vil jo samstundes ha folk til å bruke Bybanen, og slik eg forstår det, er det denne som skapar dei største problema som er sett under lupe den siste tida.

Finst det måtar å redusere støyen på frå bana? Kan vi få støyskjermande tiltak langs traseen, anten det er gjennom trær eller støyskjermar? Når vi i framtida skal bytte ut vognene, kan desse vere forma ut slik at det blir skapa mindre støy? Er det mogeleg å legge skjener på nye trasear som genererer mindre støy?

Bergen treng Bybanen, og Bergen treng god og sunn byutvikling. Då kan vi ikkje bli ståande mellom eit val om å bryte støyreglar eller bygge gode bustader for folk. Vi må gå til kjernen av problemet og redusere støyen.

Eg har ikkje svaret på alle dei ovannemnde spørsmåla, og har difor sendt inn eit skriftleg spørsmål om dette til neste møte i Utval for miljø- og byutvikling. Det eg er rimeleg sikker på, er at om vi berre vil – så får vi det til!