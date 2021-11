Arbeidslinjen ødelegger for kampen mot Forskjells-Norge

Hvis fattige skal få verdigheten tilbake, må trygder og stønader økes.

Det Jonas Gahr Støre kaller «vanlige folks tur», retter seg ikke inn mot barn som vokser opp i fattigdom, mener Sofie Marhaug og Bente Simonsen.

Sofie Marhaug Stortingsrepresentant for Rødt

Bente Simonsen Mangeårig forkjemper mot sosial nød i Bergen

Til tross for fagre løfter i valgkampen, om mer fellesskap og mindre forskjeller, står det ingenting i den nye regjeringsplattformen om å reversere kuttene til enslige, uføre forsørgere.

Hurdalsplattformen sier heller ikke noe om at sosialhjelpsmottakere skal få beholde barnetrygden, selv om vi vet at en rekke kommuner trekker denne fra når de skal beregne sosialhjelp.

Vi krever at den nye arbeids- og inkluderingsministeren, Hadia Tajik, kommer på banen. Det holder ikke å unnskylde seg med at regjeringen øker brillestøtten.

Dette er det minste av høyreregjeringens smålige kutt. Hvis fattige familier skal få det bedre, trengs det et oppgjør med arbeidslinjen, og pengestrøm til dem som har aller minst.

Det Jonas Gahr Støre kaller vanlige folks tur, retter seg nemlig ikke inn mot barn som vokser opp i fattigdom.

Arbeidslinjen, med sitt mantra om at det skal lønne seg å arbeide, har i årevis straffet syke, uføre og arbeidsledige. Også Arbeiderpartiet har sin del av ansvaret for denne linjen, som i praksis gjør fattige familier enda fattigere.

Fattigdom har eksistert i årevis, også i rike Norge, og tallene har skutt i været de siste tiårene. Vi kan ikke fatte og begripe at historiene om barn som vokser opp i fattigdom, ikke får politiske konsekvenser.

Vi venter oss dessuten mer av et parti som Ap enn de borgerlige: Sosial rettferdighet er jo en av grunnpilarene i sosialdemokratiet.

Innsenderne forventer at Hadia Tajik (til v.), landets nye arbeids- og inkluderingsminister, raskt kommer på banen og sikrer at sosialhjelpsmottakere får beholde barnetrygden.

Allerede i 1994 beskrev forsker Iver Brevik fra Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) vår tids fattigdom i notatet «Om nyfattigdommen». Nyfattigdommen er å ikke ha råd til det samme som det store flertall har råd til.

Mens fattigdommen i de harde 30-årene ga seg utslag i et samhold – i form av arbeiderforeninger, idrettslag, sangkor o.l., er dagens fattigdom preget av sosial isolasjon og utenforskap, ifølge Brevik. Dette kommer på toppen av at mange ikke får dekket helt grunnleggende behov.

Dette rammer alle fattige, men barna hardest. Da er det kvalmende å høre om at trygder og stønader skal være på et såkalt forsvarlig nivå, eller at det skal lønne seg å jobbe. Det virker som at mange politikere og byråkrater sliter med å forstå at en rekke mennesker sliter med kroniske sykdommer og sterke traumer.

Da oppleves ikke alltid fellesskapet særlig inkluderende. Barn av foreldre med aller lavest inntekt, har tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenliknet med barn av de aller rikeste foreldrene.

Også lokale studier på ungdommer i Hordaland tyder på det samme: Det er en klar sammenheng mellom lav inntekt og psykiske problemer som depresjon og ADHD.

Det sier seg selv at slike forskjeller også gjør seg gjeldende på de sosiale fellesarenaene. Derfor kan vi ikke løse problemet med fattigdom kun ved hjelp av barnehage og SFO, for også her merkes de økonomiske forskjellene. Dette er vondt for både foreldre og barn.

Den voldsomme uviljen mot å gi foreldre penger ødelegger oppvekstsvilkårene til barna på en måte som skader hele familien.

Slik blir straff av dem som står utenfor arbeidslivet, en trussel mot selve livskvaliteten til både barn og voksne. At det skal tjene samfunnet at barns oppvekst blir ødelagt på denne måten, har vi ingen grunn til å tro.

Den gode nyheten er at det går an å gjøre noe med det. Når dårlig økonomi er roten til problemet, er bedret familieøkonomi løsningen.

Det eneste som bøter på fattigdom, er å gi fattige mer penger. Vi trenger en styrking av foreldreøkonomien, gjennom å gjeninnføre barnetillegget for uføre og sørge for at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelpen.

Og så må sosialhjelpen ligge på SIFO-nivå – et vitenskapelig utarbeidet minstenivå – for det man trenger både for voksne og barn.

Vi vil fortsette å jobbe for at dagens arbeidslinje, som forårsaker så mye smerte, blir plassert der den den hører hjemme – på historiens skraphaug!