Flyktning i møte med norsk mistillit

Det blir ikkje første gong Noreg sender ein asylsøkjar tilbake til Iran med dramatiske følgjer.

Mehdireza Kabiriasl fryktar for livet om han blir sendt tilbake til Iran. Saka hans kjem opp i lagmannsretten 9. og 10. november.

Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

For den kristne kyrkja glir julefeiringa direkte over i eit flyktningdrama. Maria, Josef og det vesle barnet var ikkje trygge under det politiske regimet i heimlandet. Verken fødebyen Betlehem eller heimbyen Nasaret var sikre alternativ, og flukta gjekk til Egypt. Der vart dei verande, fortel Matteusevangeliet, heilt til despoten Herodes var død, og familien trygt kunne venda heim.

Jesus var altså eit flyktningbarn.

Flyktningar er i ein vanskeleg situasjon, der fedrelandet er blitt ein farleg stad og det nye landet eit utrygt prosjekt. Som kyrkje vil vi løfta fram situasjonen til sårbare menneske og hjelpa dei når vi kan. Det tyder ikkje at vi har svara på alle spørsmål i flyktningpolitikken.

Vi kan og vil heller ikkje gjera politikarane sin jobb. Men vi vil løfta fram det moralske ansvaret politikarane våre må ta inn over seg i møte med enkeltmenneske som kjem hit som flyktningar.

Saka til iranske Mehdireza Kabiriasl får fram noko av det menneskelege alvoret i situasjonen. Kabiriasl er både konvertitt til kristen tru og avhoppar frå det iranske militæret. Han fryktar med god grunn fengsling og tortur. I verste fall kan livet hans stå på spel, om han blir sendt tilbake til Iran.

Han og støttespelarane hans opplever at norske styresmakter konsekvent møter han med mistru, og ønsket om å senda han ut av landet ser ut til å bli så altoverskyggande, at heile risikoen i praksis blir velta over på Kabiriasl. Det er han som må bera kostnadene om Noreg sender han til Iran, og regimet der tek imot han på flyplassen som konvertitt og desertør.

I så fall blir det ikkje første gong Noreg sender ein asylsøkjar tilbake til Iran med dramatiske følgjer. Leyla Bayan vart i 2017 tvangsreturnert til Iran til 80 piskeslag. For dette vart den norske staten i ettertid dømt i lagmannsretten ut frå forbodet mot tortur i Grunnloven (§39).

Pizzabakaren Sorab Abolfathi vart òg sendt tilbake til tortur, ifølgje rapportane i norske media. Vågar norske styresmakter å velta risikoen over Mehdireza Kabiriasl denne gongen òg med å senda han tilbake til landet han har flykta frå?

Kabiriasl sit no på Trandum utlendingsinternat, og der har han vore sidan mai i år. Han er ingen kriminell, men ein flyktning. Det bør vera eit paradoks for norske styresmakter at ein mann som ikkje har gjort større urett enn å flykta frå eit undertrykkjande regime, blir sett i varetekt hjå politiet i ein leir ramma inne av høge piggtrådgjerde.

Saka til Kabiriasl kjem opp i lagmannsretten 9. og 10. november. Mange håpar han kan gå ut av rettssalen som ein fri mann og få lov til å bli ein borgar som kan ta eit tak i det norske samfunnet saman med oss andre.

Kyrkja vil minna politikarane i Stortinget og regjeringa vår om å gje oss lover og regelverk som ikkje veltar heile risikoen over på dei som flyktar hit. Løft opp tilliten og nestekjærleiken som er viktige grunnverdiar i det norske samfunnet, og legg menneskerettane til grunn!