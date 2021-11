Nei til bybane gjennom «Katten»

Vi oppfordrer bystyret til å ta en avgjørelse som er basert på fornuft og kunnskap.

Det hvite bygget tilhørende Bergen Katedralskole foreslås revet for å gjøre plass til en kulvert Bybanen kan gå inn i.

Willem von Erpecom Tillitsvalgt, Norsk Lektorlag

Lisbeth Helen Nord Tillitsvalgt, Skolenes landsforbund

Elin Ree Michelsen Tillitsvalgt, Utdanningsforbundet

Bystyret skal snart avgjøre om Bybanen til Åsane skal gå foran Bryggen eller i tunnel gjennom Bergen Katedralskole (Katten). Rektor Lise Holsen reagerte på tunnelalternativet i Bergens Tidende 1. juli, men siden da har det vært lite snakk om konsekvensene for byens eldste skole.

Vi tillitsvalgte på Katten advarer om at tunnelalternativet får store negative konsekvenser for elevene, lærerne og det offentlige skoletilbudet i sentrum.

Det tunnelalternativet som i fagnotatet vurderes som best (2C1), medfører at både K-bygget (det hvite bygget på bildet) og N-bygget (Heggebakken 2) må rives. I byggeperioden må skolen flytte, og det må finnes andre lokaler til rundt 130 ansatte og 700 elever, for eksempel i Fana.

I dag har Katten elever fra alle bydeler og flere nabokommuner. En midlertidig plassering utenfor sentrum vil redusere det offentlige skoletilbudet i sentrum kraftig og gjøre Katten mindre tilgjengelig for mange elever i en lang byggeperiode.

Katten startet en stor byggeprosess med både nybygg og rehabilitering av de eldre byggene i 2013/14. Etter at vi flyttet inn igjen i august 2018, har vi drevet skole i moderne og velegnede lokaler på historisk grunn. Det er veldig uheldig for elever og lærere hvis vi må på flyttefot igjen.

Det virker også svært bortkastet hvis to nyoppussede bygg skal rives og resten av de nye og fine lokalene stå tomme i en lang periode. Det virker særlig meningsløst når kommunens dyktige fagfolk advarer om at dette tunnelalternativet er svært mye dårligere enn dagalternativet foran Bryggen.

Finnes det et bedre tunnelalternativ, og går det an å flytte deler av driften til andre lokaler i nærheten? Ifølge fagnotatet gir det nest beste alternativet (2B2) like store inngrep i Heggebakken. Det tredje beste alternativet (2B1) ser ut til å gi mindre inngrep, men er både dyrere og mindre tilgjengelig.

Under byggeperioden til 2018 leide fylkeskommunen lokaler i gamle Tanks skole. Tanks ligger greit til, men bygget var da svært forfallent og har forfalt enda mer siden. Å leie dårlige lokaler av private aktører er lite økonomisk.

Det foreslåtte tunnelalternativet blir svært negativt for elever og lærere på Katten og skoletilbudet i sentrum, for ikke å snakke om det historiske området rundt skolen, som omfatter Domkirken, den gamle Latinskolen og Bergen Barneasyl. Vi ber bystyret om å lytte til fagfolkene og ikke velge tunnel gjennom Katten.

Vi oppfordrer bystyret til å ta en avgjørelse som er basert på fornuft og kunnskap, ikke følelser og ønsketenkning. Det er på tide å ta ansvar!