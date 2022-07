Tastaturkriger, ta ferie!

Fremmedfrykt, muslimfiendtlighet og rasisme tar dessverre ikke sommerferie.

«Jeg ble rett og slett pinlig berørt», skriver bystyrerepresentant Reidar Staalesen (Ap) om kommentarfeltet til en BT-artikkel.

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Til tross for at man er på ferie og nyter livet andre plasser enn i verdens beste by, Bergen, sveiper jeg innom Bergens Tidende for å se hva som skjer når vi er borte.

En av sakene, som for mange er en gladsak, ikke minst for byens mange muslimer, var at det nå endelig ser ut til å løse seg med hvor de skal få bygge ny moské. Et flott bygg hvor de ønsker å ivareta grønne verdier i området, samtidig som de kan dyrke sin religion i et egnet hus.

Plantegning av Bergen Moskés nybygg.

Dessverre tydet kommentarfeltet til denne nyheten, både i selve saken og på sosiale medier, på at tastaturkrigerne ikke var på ferie.

Jeg ble rett og slett pinlig berørt over hva folk klarer å lire av seg under fullt navn. Men jeg ble glad for at noen tok til motmæle og svarte dem ut. Jeg forsøkte det samme selv.

Fremmedfrykt, muslimfiendtlighet og rasisme tar dessverre ikke sommerferie. Jeg håper at alle som leser ytringer som under denne saken, tar til motmæle.

Det er helt OK å være uenig i politiske avgjørelser og holde seg på et saklig nivå. Men å be byens muslimske innbyggere om å reise fra byen vår, eller å påstå at dette er en del av muslimenes store plan om å ta over Norge – det blir rett og slett for dumt.

Skjerp deg, tastaturkriger! Ta fri. Nyt heller noen dager i sommerværet. Og du som leser slike kommentarer som tastaturkrigeren skriver, ikke ta fri. Ta til motmæle.

Bergen skal være og er en raus og inkluderende by. Og det er rom for alle, enten du er muslim, kristen, humanetiker eller uten tro.

