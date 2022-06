Vi vil ha gode arbeidsplasser – og gode skoler

Det er mulig å finne løsninger, og vi har justert kursen.

Fremtidens skolebygg legger til rette for mer skjerming av elevene, skriver Engø i sitt svar til to lærere ved Garnes ungdomsskule.

Linn Kristin Engø Gruppeleder for Arbeiderpartiet

Rådhuset har blitt pusset opp de siste årene og innredes nå med aktivitetsbaserte arbeidsplasser, altså uten faste kontorplasser. Det har ikke skjedd uten debatt, og mange ansatte har vært og er skeptiske.

I siste liten har Høyre, SV og FP bestemt seg for at de selv, altså politikerne, ikke vil flytte inn. De vil ha spesialbehandling. Når det gjelder rådhuset, har Ap alltid ment at politikerne selvfølgelig skal flytte inn i bygget som vi har brukt fellesskapets midler på å pusse opp.

To lærere ved Garnes ungdomsskule, Étienne Sandanger og Kamilla Vågen, skriver i BT om liv og lære i rådhuskvartalet, og om hvordan en skaper skolebygg som bidrar til best mulig læring. Det er et treffende innlegg.

Når det gjelder hva som gir gode skolebygg, er vi i Ap stort sett enige med Sandanger og Vågen. I den nye skolebruksplanen har vi justert kursen for måten man bygger skolebygg på. Fremtidens skolebygg legger til rette for mer skjerming av elevene.

Selv om meningene om baseskoler og fleksible areal er delte, er jeg overbevist om at den nye skolen i Arna blir en svært positiv forandring for elevene. Skolen kommer til å bli et ordentlig stort løft for Garnes, slik det ble for Holen og Damsgård, og en rekke andre steder vi har bygget nye skolebygg de siste årene.

Det er bra at Bergen har blitt en by som bygger nye skoler og totalrenoverer dem vi har, fremfor å være kjent som byen med et gigantisk skoleforfall – slik vi var da Høyre styrte byen. Og vi er heldige som har engasjerte lærere som bryr seg om elevene sine og medarbeiderne sine, og som setter politikere på plass når det trengs.

Det er selvfølgelig forståelig at noen ønsker seg egne, private kontorer. Det er også helt greit å være imot aktivitetsbaserte arbeidsplasser, men når politikere en gang har bestemt at rådhuset skal utformes uten faste cellekontor, mener vi at politikerne ikke skal spesialbehandles. Vi tror det er mulig å finne løsninger som gjør at dette går seg til.

Det viktigste perspektivet i denne saken er likevel de ansattes. Alle de ansatte ved Bystyrets kontor forbereder seg i disse dager på å flytte inn i rådhuset om få uker. At partiene Høyre, SV og FP foreslår å kaste om på deres arbeidshverdag, uten å først høre hva de ansatte selv mener om saken, synes vi er uryddig. Vanligvis vektlegger man involvering og medvirkning i det norske arbeidslivet. Det må selvsagt også gjelde disse ansatte.