La barna spørre

Jeg tar kontakt med undrende barn, for å ufarliggjøre og lage litt gøy.

Madelaine Odland like før hun skal delta i paraklassen under stevnet «Bergen 3000» tidligere i sommer.

Madelaine Odland Sandsli

Barn er herlige. Selv når de stirrer på rullestolen min, og spør foreldrene hvorfor jeg får kjøre med den inne når de ikke får kjøre med sparkesykkelen sin. Da er det foreldrene som stresser, ikke jeg. Jeg synes bare det er søtt at barn lurer. Og ikke minst synes jeg det er viktig å ufarliggjøre situasjonen.

Derfor pleier jeg å kjøre bort når jeg ser barn som undrer seg over denne store saken komme kjørende i butikken. Gutter er som kjent opptatt av kjøretøy, så da spør jeg om de tror jeg kjører traktor eller lastebil, og om den er kul. I tillegg får de prøve lysene og varselfløyten, som for øvrig høres ut som fuglekvitter. Dette synes de er veldig gøy.

Rullestolen vekker nysgjerrighet hos mange barn.

Hvis de spør om jeg har lov til å kjøre med den inne, sier jeg at det faktisk er beina mine, og derfor får jeg lov. «Har du knekt beina da?» spør de gjerne videre. Da forklarer jeg at jeg har en sykdom som gjør at jeg faller når jeg prøver å gå, men det gjør ikke noe, for jeg har ikke vondt, og rullestol er gøy.

Jeg spiller håndball, basket og står på ski. Og bokser til og med på sekk. «KULT!» roper de fleste da.

Madelaine Odland er en aktiv idrettsutøver.

Jeg husker godt en seks–syv år gammel jente på Hennes & Mauritz som ble så fascinert av hvordan det gikk an å kaste en ball i mål fra en stol – til og med plukke opp en ball fra rullestol. Hun sto nesten og hoppet da hun spurte i vei. Søt jente.

En gang jeg var på McDonald's med en venninne, kom en gutt bort og stirret intenst på de store offroadhjulene. Jeg spurte om hjulene var stilige, om han ville prøve lysene på beina mine? Han så på meg og sa «hæ?».

Jeg forklarte ham at stolen med de kjempestore kule hjulene og lysene faktisk er beina mine. Og hvis han trykket på knappene på armlenet, så ville de starte å blinke. Da tok han helt av! Moren, venninnen min og jeg lo godt.

Det er viktig at barn får en forklaring. Det finnes jo mange av oss i rullestol. Derfor tar jeg kontakt med undrende barn, for å ufarliggjøre og lage litt gøy. Det kan lett se skummelt ut når vi kommer kjørende i våre store doninger.