Livet som rusavhengig er ei øy

No er eg på ei hengebru. Livet utanfor rusen er fastlandet.

«Floda har kome for fullt og vi er fanga på øya», skriv innsendaren.

Randi Naustdal Mor

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I behandling kjem ein seg lengre og lengre opp på hengebrua, fastlandet er tåkelagt, umogeleg å fatte, finst det eigentleg? Brua knirkar og gyngar og kjennest både trygt voggande og ustabil på same tid.

Det skumlaste er visst når både fastlandet og øya er borte i skyene, ingen faste haldepunkt verken framfor eller bak. Kvar står ein med sine unge føter når båe fortid og framtid er ubegripeleg?

«Kvar står ein med sine unge føter når båe fortid og framtid er ubegripeleg», spør Randi Naustdal.

Ein junidag før sommarvarmen sette inn, besøkte eg min son som er i rusbehandling. Vi skulle fiske. Han hadde vore rusfri i seks veker. Denne dagen var mitt første besøk. Tida som har gått sidan han tok i mot behandling har eg prøvd å sjå mitt eige liv igjen. No meir fråkopla desse ekstremsituasjonane som vert latterleg normale for oss pårørande.

Då vi parkerer bilen, set vi den fast i grøfta. Eit problem som kan løysast i etterkant for ikkje å øydelegge fiskelykka. Greitt, seier eg. Vi vassar over eit sund for å kome oss til ei lita øy.

Det er flust med fisk nedanfor oss, det er sandbotn og turkise tonar, og svart fisk som sym freistande rundt og får oss til å kaste eit nytt kast gong på gong. Men ingen bit på.

Vi vurderer å prøve ein annan stad, men ser at floda har kome for fullt, og vi er fanga på øya. Klokka er 14 og min son sjekkar tidevann.info når vatnet er forventa å senke seg til vårt nivå, då vi kom vassande med vatn til over kneet.

Vi forstår at det er fleire timar til vi kan kome oss over. Greitt. Ein liten depresjon spreier seg i oss. Vi fiskar utan hell, lagar oss små oppdrag på øya, går ein liten runde og ser utover øya. Vi har nyleg sett filmen Cast Away saman og ler litt av Wilson og kva som skjer med menneska i situasjonar.

Fakta Skrivekonkurransen «Bildet på mobilen min» BT inviterte lesere til å skrive om et bilde på mobilen sin.

Blant om lag 300 innsendte bidrag ble tre vinnere publisert på bt.no og i papiravisen 30.juni og 1–2. juli.

Flere konkurransebidrag blir publisert i BT i løpet av sommeren Les mer

Han lagar suppe på primusen sin. Han lagar te. Vi har med ei flaske finaste eplemost frå Hardanger. Vi har morellar som kosta 50 for ein liten neve, vi har kaffi og sjokolade. Vi ser på småkrabbene som klyp kvarandre i fjøra og eremittkrepsane med sine uendelege husrom. Vi ser etter teikn på at vatnet søkk, at vi skal kome oss tilbake. Handfaste bevis er håpet sin beste ven.

Nokon ringer, vi tek samtalane på høgtalar, og det er ein fest som spreier seg rundt oss. Plutseleg har timane gått, vi er glade. Ein planke vi fann nedgrave i mosen er med oss, den kan vi bruke for å få laus bilen, tenker vi kjekt og vassar over lågt vatn med fiskestenger og sekk.

Bilen står bom fast og blir leopardflekkete av gjørma som skvetter opp frå hjulrommet. Vi jekkar opp den eine sida, nei, den andre sida, nei, den tredje gongen sit sonen min på panseret og planken klarer å gjere nytten for fullt, vi kjem oss fri.

Det er ein dag med teamwork og teambuilding etter ei vinnaroppskrift, som om nokon har kuratert dette for oss. Heilt tilfeldig gir livet oss slike utfordringar som vi skal løyse for å bli sterkare og kjenne etter, kva bryr vi oss eigentleg om? Sjølv kaldt vatn kan vere skremmande når ein har gått langt utan å finne farbar veg.