Nå er det tid for å se fremover

Hvis ikke vi legger denne saken bak oss, kan Bryggen til slutt bli et sted vi forbinder med det verste i oss.

Innsenderen håper også åsabuene kan få glede av utviklingen Bybanen bringer med seg.

Robert Bergersen Skaar Bergen

Jeg er selvfølgelig klar over at et innlegg som dette vil kunne provosere noen enda mer, men samtidig vet jeg det finnes de som nå trekker et lettelsens sukk, og som selv om de kanskje er skuffet, faktisk også er glad for at vi har en løsning.

Erfaringen viser at Bybanens popularitet øker i takt med antallet som bruker den, så når byggestart kommer, tror jeg de aller fleste gleder seg. Da vil fyllingsdølene være der fanabuen er i dag. Og åsabuen skal få sin del av utviklingen. Vi ser også på meningsmålinger at det har vært en voldsom glidning i folkemeningen. Fra motstand til støtte. Dette vil bare fortsette.

Blant de som nå er skuffet, og som har kjempet hardt, kan det være viktig å ta innover seg utfallet. I ti år har man leitet etter en troverdig tunnelløsning, men man har dessverre ikke funnet en løsning som kan bygges som samtidig løser samfunnsoppdraget.

Robert Bergersen Skaar er redd for at konflikten kan føre til langvarig splid.

Jeg tror at Bryggens Venner og andre som har en ekte kjærlighet til Bryggen, nå må skifte fokus: å få til den best mulige løsningen for Bergen, for Bryggen og for Bybanens reisende. Henger vi igjen i konflikten, kan engasjementet gå over til bitterhet. Og om man synes konflikten var hard i denne runden, tror jeg vi må innse at neste runde kan bli enda verre.

Til slutt vil Bryggen være et synonym for konflikt, tap av verdier og et sted vi forbinder med det verste i oss. Det er ikke god reklame for det som skal være vårt felles gode.

Jeg tror noen av de vondeste konfliktene vi har hatt kan ha bitt seg fast i små og store samfunn, og de kan føre til langvarig splid og skade. Det tror jeg alle er enige om at vi ikke trenger.

Så nå er det om å gjøre at vi børster støvet av skuldrene, går gjennom egne slagplaner og endrer fokus: Nå skal transformasjonen av byen vår begynne, og det skal jaggu være den best mulig løsningen.

Byen vår skal nå bli enda bedre for eldre, for de med bevegelsesutfordringer, for oss voksne, for våre barn, for dyr og for våre gjester. Noe annet ville være urettferdig ovenfor Bergen, befolkningen, Bryggen og Bybanen.