Bybanen er verdt å kjempe for

Den er som et stort og fint påskeegg.

Thor Haakon Bakke (MDG) skriver om fire grunner til å heie på Bybanen. Bildet ble tatt da en ny miniatyrmodell av Bergen ble vist frem på plan- og bygningsetaten nylig.

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bybanedebatten vi fikk før og etter jul, gikk til tider så kraftig for seg at en godt kunne mistenke at etterdønningene ville vare helt til påske. Påsken er som kjent en tid for stillhet, refleksjon og ettertanke.

For eksempel kan det virkelig være tiden for å lene seg litt tilbake og tenke litt over hvorfor Bybanen egentlig er verdt å kjempe for. Gjør man det, ser man at Bybanen virkelig er som et stort og fint påskeegg: fullt av godteri i form av gode argumenter for å bygge den.

Les også Krever svar om bybanebyggeplassen i sentrum

Er det én ting som er sikkert med Bybanen, er det at den fører til debatt, temperatur og, ikke rent sjelden, ekte bergensk krangling. Diskusjonene blir fort fulle av tekniske detaljer, og en skal følge godt med for å ikke bli fullstendig forvirret.

Med avisoverskrifter som «krangling om kranglingen» kan det av og til være lett å glemme selve målet. Altså hvorfor Bybanen er viktig, og noe Bergen virkelig trenger.

Her er fire grunner til at Bybanen er verdt å kjempe for.

1 Rask, populær og pålitelig Bybanen er rask populær og pålitelig, skriver byråd Thor Haakon Bakke. Et godt kollektivtilbud gjør bergenserne fornøyde. Ifølge en større rapport om hva som gjør europeiske byer gode å bo i, så er kvaliteten på kollektivtilbudet utrolig tett knyttet sammen med hvor begeistret man er for byen sin. Bybanen er en kollektivsuksess uten like. Den er rask, populær og pålitelig! Et godt kollektivtilbud gir oss bedre luft, mer plass til folk, mindre støy og mindre kø på veiene.

2 Rettferdig og sosialt Bybanen er universelt utformet. Bybanen er viktig for en rettferdig og sosial by. Et godt kollektivtilbud gjør byen mer likestilt. Bare spør dem som må bruke rullestol i byen vår. Det er fint å lese fortellingen om første gang en mor i rullestol og hennes sønn tok Bybanen: «Mamma, de har laget det for deg», sier sønnen spontant. Bybanen er universelt utformet, uten bratte kanter og trinn. Sammen med å satse på gange og sykkel i alle bydelene, får vi en tryggere og bedre by for alle. Bybanen er et «rullende fortau» med mange stopp, og den er spesielt viktig for en reelt tilgjengelig og likeverdig by for alle.

3 Bybanen skaper endring Thor Haakon Bakke (MDG) på Mindemyren, august 2021. Bybanen er helt sentral for den grønne byen. For å ta vare på naturen og kutte utslipp må vi redusere energibruken vår og bo tettere. Men for at det skal fungere, må vi også bo hyggeligere. Da trengs det rikelig med nærnatur, byfjellene må bevares, og vi må ha leke- og badeplasser, skateparker og åpne vassdrag. Derfor satser vi på arkitektur og skikkelig gode bomiljø. Bybanen skaper endring. Nå blir Mindemyren til Mindebyen, et nytt flott område der mange mennesker skal bo og leve gode liv. Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen vil om noen år i mye større grad leve opp til navnet sitt.

4 Utvikling i Bergen nord E39 mellom Åsane og sentrum er tungt trafikkert. Bergen nord fortjener å oppleve den samme positive utviklingen som andre deler av byen. I Ytre Sandviken fortjener tusenvis å få en fredeligere bydel, som det blir når man får E39 inn i fjellet og bybane i veien der bilene kjører i dag. Folk i Åsane fortjener et topp moderne, høykvalitets kollektivsystem som tar dem fra Åsane terminal til Torget på under 17 minutter. Folk som må bruke bil i hverdagen, fortjener å stå mindre i kø, og Bybanen gir mer plass på veien fordi mange heller vil bruke den enn å kjøre.

Les også Gratis parkering er dårlig bypolitikk

Bergen har gått fra å vokse på en planløs måte, en tilstand hvor asfalt og bygninger ble strødd utover skog og myr med konsekvenser som støy, kø og utslipp.

Nå er vi blitt en by med en plan og en annen retning, som tar internasjonalt ansvar og fører en bedre politikk for natur og fremtidige generasjoner, og vi vinner stadig flere kåringer.

Det betyr noe hvem som styrer. Bergen trenger politikk i tråd med FN-rapportene på klima- og naturkrisen.

Bybanen er det enkelttiltaket som i størst grad bidrar til å få dette til.

Vi må aldri glemme at Bybanen er et godt prosjekt det er verdt å kjempe for: Den gir oss en bedre by med mer fornøyde innbyggere, mindre forskjeller og tar vare på natur og klima.

Er du ung og glad i å skrive? Delta i BTs nye skrivekonkurranse! Førstepremie: 10.000 kroner. Obs: Fristen går ut 20. april kl. 8!