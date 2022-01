Derfor går enkelte med nesetippen over munnbindet

Det finnes fem ulike forklaringer.

Innsenderen har fundert over hvorfor mange ikke følger rådene om riktig bruk av munnbind.

Karl Morten Bårdsen Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Folk er stort sett flinke til å bruke klær og utstyr rundt forbi. Hvis du studerer folk i bybildet, så er folk påkledd, de holder paraplyen rett vei over hovvet, og det er sjelden du ser voksne folk som har byttet om på høyre og venstre sko. Hvis noen har buksesmekken åpen, så er det sannsynligvis et uhell.

Unntaket er munnbind. Mange går rundt med nesen over munnbindkanten. Helt klart en mer behagelig måte å gå med munnbindet på, men man behøver ikke være lege for å skjønne at vitsen med munnbind da forsvinner rett ut vinduet.

Man kan like gjerne dra munnbindet videre ned under haken. Eller legge det tilbake i lommen.

Karl Morten Bårdsen har fem alternative forklaringer på hvorfor folk bruker munnbind feil.

Så da er spørsmålet: Hvorfor i alle dager har ikke folk fått med seg rett bruk av munnbind etter to år med pandemi? Svaret må være et av disse alternativene:

1 En stille protest mot munnbindbruk Litt som når treåringen i trassalderen nekter å gå med regntøy i drittvær. «Jeg skal jaffal ikke gå med hetten på eller gjenknappet regnjakke.» Den slags.

2 Man vet faktisk ikke hva poenget med munnbind er Mange henter all informasjon fra mørke sider på nettet eller nettforum der man heier på hverandres ekko. Antar at riktig bruk av munnbind aldri er tema der.

3 Forfengelighet Hvis man er så heldig å ha en vakker nese, så er det bittert og meningsløst å skjule den bak en tøyfille.

Bruker du munnbindet slik, kan du like gjerne droppe det, mener Karl Morten Bårdsen. På bildet er president i det internasjonale håndballforbundet, Hassan Moustafa.

4 Ikke orientert for tid og sted Er man ikke mentalt til stede, så kan det ikke forventes at man kan ta på seg munnbind riktig.

5 Det føles kult Sagging der man viser rumpesprekken føles sikkert kult. Man er seg selv, liksom. På samme måten med nesen over munnbindkanten, så har man sin egen stil.