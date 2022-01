Politiet har tatt grep

Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken også blir gjennomgått av andre enn oss selv.

Politidirektoratets Bjørn Vandvik skriver at de ser frem til en uavhengig gjennomgang av politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening.

Bjørn Vandvik Avdelingsdirektør i Politidirektoratet

I en lederartikkel publisert i Bergens Tidende 14. januar etterlyses det opprydning i politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

I artikkelen vises det til en uttalelse i Aftenposten hvor det forklares at politiet venter en ekstern gjennomgang og er forberedt på å rydde opp der det måtte være nødvendig.

Når det på bakgrunn av dette konkluderes med at «Holdningen er passiv. Politidirektoratet bør allerede være godt i gang med oppryddingen», er artikkelen egnet til å skape et feilaktig inntrykk av politiets oppfølging.

Det er min klare oppfatning at vi er best tjent med stor åpenhet rundt hvordan vi jobber og hvordan vi utøver vår myndighet som politi. Alle medarbeidere i politiet skal opptre på en måte hvor det ikke skapes tvil om man representerer politiet, en frivillig organisasjon eller seg selv som privatpersoner.

Dersom det er eller oppfattes å være utydelig rundt dette, er det noe vi skal rydde opp i. Det er vi alle tjent med, uavhengig av hva den enkelte måtte mene om de ulike foreningene sitt arbeid.

Politidirektoratet har igangsatt en gjennomgang av politiets praksis for økonomisk og administrativ støtte til frivillige foreninger. Etiske retningslinjer gjennomgås for å sikre økt bevissthet rundt rolleutøvelse, integritet og habilitet.

Det samme gjelder praksis for behandling av søknader om bierverv. Informasjons- og foredragsmateriell som brukes i skolen kvalitetssikres, og internrevisjonen har fått i oppdrag å gjennomføre en revisjon av politiets tilskuddspraksis. Dette er eksempler på grep som er tatt i lys av denne saken, og som samlet sett vil danne grunnlag for videre oppfølging på tvers av etaten.

Justis- og beredskapsdepartementet har satt ned et eksternt utvalg som skal vurdere om politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til Norsk Narkotikapolitiforening.

Vi ønsker en slik gjennomgang velkommen og mener det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken også blir gjennomgått av andre enn oss selv. Vi ser derfor frem til å få en grundig og uavhengig gjennomgang, men det betyr ikke at det ikke er tatt grep underveis.