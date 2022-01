Si ja takk til Ringveg øst!

Nå må Ap ta styring og ikke ødelegge for en løsning bergensere flest vil ha.

Innsenderen har selv merket trafikkøkningen når han har kjørt til og fra jobb. Han mener det trengs en alternativ vei mellom Bergen og Åsane.

Borge Løvold Fana

I BT 15. januar kunne vi lese at Vegvesenet vil satse stort på motorvei i Bergen. Byrådet vil innstille deler av prosjektet, står det også å lese. Det er snakk om Ringveg øst, som er planlagt fra Fjøsanger til Åsane via Arna.

Alle burde ta imot et slikt tilbud fra staten med åpne armer! I en mannsalder har det vært diskutert ny vei som erstatning for veien gjennom Helldal og Grimesvingene.

Dette er eneste alternative rute mellom øst/vest dersom veien fra Bergen gjennom Åsane skulle bli stengt. I tillegg er det en vei som har stor trafikk hver eneste dag, og hvor trafikken har økt drastisk de siste 30 årene.

Selv har jeg benyttet meg av veien til og fra jobb hver dag fra 1985 frem til 2020, og utfordringene har bare blitt større og større. Til stadighet er det stopp når store vogntog møtes, og bortsett fra litt pynting på veien her og der fremstår den stort sett slik den gjorde i 1985.

Ringveg øst skal strekke seg fra Nordhordlandsbrua i nord til Fjøsanger i sør.

Byrådet, med Thor Håkon Bakke i spissen, har selvsagt innsigelser mot slike planer, og ønsker at planleggingen av vei mellom Arna og Vågsbotn innstilles inntil videre. Han poengterer at veien vil komme i konflikt med landbruk, natur og friluftsliv.

For Vegvesenet sin del er det ikke snakk om å dele prosjektet opp og utsette planleggingen av denne delen av Ringveg øst.

Når Bergen får denne muligheten, bør alle sterke krefter settes inn for at dette ikke skal skyves inn i en fjern fremtid.

Arbeiderpartiet må ta styring og ikke la et lite parti som MDG ødelegge mulighetene for en løsning storparten av byens befolkning ville bli fornøyd med. Det bør være viktigere for partiet enn å lefle med representantene i byrådet som ikke er interessert i vei i det hele tatt.

Demokratiet skal ikke styres av et parti som ligger under sperregrensen! Nå må Valhammer vise at han skjønner hva demokrati er og ta grep!