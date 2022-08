Helt nødvendig med strengere regler for bruk av elsparkesykler

At regelbryterne får en straffereaksjon som de synes er for strenge, er en liten konsekvens i forhold til dem som får livene sine ødelagt.

«Med ulykkessituasjonen vi hadde, er innføring av promillegrensen et målrettet og kunnskapsbasert tiltak for å redusere ulykkene», skriver innsenderen.

Mette Gundersen Statssekretær i Samferdselsdepartementet (Ap)

Konsekvensene av å kjøre i ruspåvirket tilstand kan være alvorlige, også på elsparkesykkel. Mange har blitt alvorlig skadet etter å ha kjørt elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand.

Kjøring på elsparkesykkel kan også være fatalt – de siste to årene har vi hatt fire dødsulykker. Kommentator Anne Rokkan i Bergens Tidende mener at reglene for bruk av elsparkesykler nå er farligere enn bruken. Jeg kunne ikke vært mer uenig.

Jeg vil minne om at vi frem til 2021 hadde en eksplosiv økning i rusrelaterte ulykker på elsparkesykkel. Bare tallene fra Oslo skadelegevakt viste over 3000 personskader fra mars 2019 til juni 2021. I om lag 40 prosent av ulykkene var føreren ruspåvirket, og i juni 2021 var hele 55 prosent av alle som ble skadet på elsparkesykkel i helgene i Oslo, alkoholpåvirket.

Dette var skremmende høye tall. Mange av disse ble alvorlig skadet og må leve med konsekvensene resten av livet. Flere har fått brudd på hodeskalle, knusningsskader i ansikt, varige mén og livslange skader.

Derfor har vi strammet inn regelverket, blant annet med en promillegrense på 0,2. At noen som velger å ikke følge reglene, dermed får en straffereaksjon som de synes er for streng, er en liten konsekvens i forhold til de mange som får livene sine ødelagt etter en tur på elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand.

De nye reglene for føring av elsparkesykler er helt nødvendige, mener statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen (Ap).

I trafikksikkerhetsarbeidet er målet at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet. Det gjelder også for elsparkesyklister. Med ulykkessituasjonen vi hadde, er innføring av promillegrensen et målrettet og kunnskapsbasert tiltak for å redusere ulykkene – også ulykker som bare skader elsparkesyklisten.

Ulykkesstatistikken viste også at ulykkesrisikoen er vesentlig høyere for elsparkesykkel enn for vanlig sykkel og elsykkel – kanskje så mye som ti ganger høyere enn for vanlig tråsykkel. Derfor målretter vi tiltakene mot elsparkesykkelulykkene.

Selv om skadepotensialet av en elsparkesykkel er mindre enn for bil, kan også slike kjøretøy medføre betydelig skade. Som retten viser til i saken som Rokkan refererer til, innebærer det å kjøre motorvogner, store eller små, under alkoholpåvirkning, en stor risiko for å bli involvert i en ulykke hvor både man selv og andre kan bli skadet.

Det tas det hensyn til ved utmålingen av straff. Vi har også fastsatt særlige regler som tar hensyn til dette ved fastsettelse av tap av førerrett. For kjører man betydelig ruspåvirket, risikerer man både fengsel og å miste førerkortet for en periode.

Rokkan synes det er altfor strengt. Jeg mener det er helt nødvendig.