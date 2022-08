Dette lærte jeg da jeg strøk på førerprøven

Her er fem tips til deg som skal ta lappen.

Som utlending, uten noe opplæring fra før, brukte Mengyun Wang mye tid og penger på å få sertifikat. Folk som ikke er født i Bergen, bør studere kartet ekstra nøye, råder han.

Mengyun Wang Postdoktor ved UiB

Endelig har jeg bestått førerprøven for klasse B. Men det er ikke lett for meg som utlending, uten noe opplæring fra før. Det tok lang tid, og jeg har prøvd fire ganger og brukt mye penger, omtrent 70.000 kroner!

Hva gikk galt? Har jeg noen tips til å spare penger og tid? Absolutt!

1 Gjør unna teorien tidlig Bestå teorieksamen så raskt som mulig. Noen tror at de kan vente til de er ferdige med opplæringen. Det er ikke feil, men det finnes vanligvis ikke ledige førerprøvetimer innen tre måneder. Så det er lurt om du bestiller førerprøvetime tre måneder før du er ferdig med teoriopplæringen. Hvis du snart er ferdig med opplæringen nå, kan du altså bestille time i oktober. Da kan du ta førerprøve umiddelbart når du er ferdig med opplæringen i oktober. Ellers må du vente tre måneder til.

2 Bruk Google-kartet mye Det er særlig nyttig for folk som ikke er bergensere, for du blir mindre stresset eller nervøs hvis du vet hvor du er og hvor du kjører. Dessuten er det veldig viktig å kjenne trafikken i Bergen fordi det finnes noen steder der er lett å kjøre feil, for eksempel Tertneskrysset og på E16 mot Ytre Arna. Så neste gang du er ferdig med kjøretime med læreren din, bør du huske å bruke Google-kartet til å gå gjennom veien en gang til. Slik kan du både lære hvor du kjørte og hvor du eventuelt kjørte feil. Det er noe jeg lærte da jeg ikke besto første gang.

3 Ta opplæringen til ulike tider Etter å ha strøket for andre og tredje gang, skjønte innsenderen at det var lurt å ta kjøretimer i rushtrafikk. Det er ganske annerledes i trafikken på forskjellige tider. Det blir travelt i rushtrafikken mellom klokken 14 og 16. Når det er travelt, trenger du mer oppmerksomhet og ferdigheter. Fordi du kanskje kommer til å ta førerprøven i travel trafikk, er det lurt å forsøke å ta opplæring når det er travelt, istedenfor bare på ledig tid. Det er noe jeg lærte da jeg ikke besto for andre og tredje gang.

4 Se på Youtube for triks og for moro På den måten kan du lære noen praktiske triks og se at andre også gjør samme feil som du gjorde. Da ser du at du ikke er dum og alene. Jeg anbefaler sterkt Conduite Facile og Advance Driving School for nyttig og tydelig innhold. Dessuten anbefaler jeg også DGN Driving School og Channel 9 bare for gøy.

5 Ha flaks! Du må forstå at sensorene også er mennesker. Så noen av dem er snille og trøster, ber deg om å ta det med ro og ikke være redd, mens andre har et mindset som «jeg må finne noe feil i dag på denne førerprøven». Så folk trenger litt flaks til prøven. Flaks med sensor, vær og tid, som nevnt.

Selv om du har førerkort fra hjemlandet, bør du ta noen kjøretimer, råder Wang.

Det er fint om du har førerkort fra hjemlandet ditt. Da betyr det at du har noe erfaring med å kjøre bil, men det betyr ikke at du kan klare førerprøven i Norge. For i Norge er det sikkerhet og hensyn som vektlegges over førerferdighetene på førerprøven. Så ikke vær arrogant. Ta noen timer og legg merke til reglene og skiltene her i Norge.

Til slutt vil jeg si at dette tross alt er en eksamen, så det er helt normalt at du gruer deg. Bare pust inn og ut – og stol på deg selv!

Jeg håper disse tipsene kan hjelpe deg litt. Lykke til med førerprøvene deres, alle sammen!

PS: Visste du at du faktisk kan kjøpe en bil selv om du ikke har førerkort ennå? Slik kan du trene privat med kollegaene og vennene dine og spare litt penger. Det er noe jeg lærte etter at jeg strøk for tredje gang.